Ein Spiegelbild der ganzen Saison: SC Kirchdorf steigt aus der Kreisliga ab

Am Boden zerstört: Die Spieler des SC Kirchdorf müssen nach dem 0:1 gegen Menning den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. © Michalek

Erst der Spielabbruch in Rohrbach, dann die bittere Niederlage im Wiederholungskick: Der SC Kirchdorf vergibt gegen Menning Chancen en masse und steigt ab.

Allershausen – Der SC Kirchdorf steigt nach drei Spielzeiten wieder aus der Kreisliga ab. Eine 0:1-Niederlage gegen den SV Menning im Wiederholungsmatch der dritten Relegationsrunde besiegelte das Schicksal des SCK endgültig. Für Trainer Andreas Apold war die entscheidende Partie in Allershausen ein Spiegelbild der ganzen Saison. Denn seine Mannschaft hätte gegen Menning am Samstagnachmittag gewinnen können – ja eigentlich sogar müssen.

Wie am Vortag, als das Spiel in Rohrbach von Schiedsrichter Rico Spyra beim Stand von 2:0 für Kirchdorf wegen angeblicher Dunkelheit zur Halbzeit abgebrochen worden war, funktionierte die SCK-Offensive mit Samuel Nierhaus und Thomas Hadler auf Anhieb. Diesmal aber leider, ohne Tore zu erzielen. Hadler vergab die erste Möglichkeit nach feiner Hackenablage von Nierhaus (3.). Erneut Hadler verpasste überhastet am Fünfer einen Querpass von Andreas Abstreiter (15.) und damit die Riesenchance zur Führung. Auch Nierhaus hatte diese auf dem Fuß, als er schon an Keeper Eric Jung vorbei war und ein Spieler seinen Schuss noch von der Linie kratzte (34.).

Kopfball-Bogenlampe zum entscheidenden 1:0

Auch Menning spielte gefällig nach vorne, brauchte aber etwas Zeit bis zum ersten Abschluss durch Moritz Schüren (39.), dessen Versuch zur Ecke geblockt wurde. Doch der Kreisklassist blieb hungrig – und so führte nach einer Flanke von Johannes Boyer eine Kopfball-Bogenlampe von Maximilian Lex über den Torwart hinweg zum 1:0 (39.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nur wenig. Der SC Kirchdorf war optisch überlegen, hatte ein Chancenplus. Menning zog sich zurück und versuchte, punktuell offensiv zu werden, was sich auf Standards und Distanzschüsse beschränkte. So zielten Simon Wolfsfellner (52.) und Moritz Mayerhofer (66.) übers Kirchdorfer Tor. Die SCK-Akteure lieferten sich dagegen ein Duell mit SVM-Keeper Jung: Der hielt den Weitschuss von Thomas Kittl sicher (65.), packte den Schuss von Andreas Abstreiter im Nachfassen (71.) und entschärfte einen Kopfball von Michael Fischer per Reflex (84.). In der 86. Minute verpuffte die letzte Doppelchance von Hadler, als sein 20-Meter-Schuss an die Latte abgefälscht wurde und sein Kopfball danebenging. So blieb es beim 1:0 für den SV Menning, der damit den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga perfekt machte.

„Wenn du die Tore nicht machst, dann bist du auch ein Stück weit selber schuld“

SCK-Trainer Andreas Apold war nach der Niederlage fassungslos: „Wir spielen fast auf ein Tor, schaffen es nicht, aus zig Chancen einen Treffer zu machen, und bekommen wie aus dem Nichts ein Gegentor.“ Das große Aber: „Wenn du die Tore nicht machst, dann bist du auch ein Stück weit selber schuld“, gestand sich 2. Abteilungsleiter Stefan Lohmeier ein. Natürlich haderte man im Lager der Kirchdorfer auch noch mit dem Spielabbruch vom Freitag, wo der Schiri aus ihrer Sicht die Partie nochmal hätte anpfeifen müssen. Dazu stellte sich die Frage, wie so ein Spiel an einen Ausrichter ohne Flutlicht vergeben werden konnte.

Josef Fuchs

