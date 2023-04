Vötting dreht nach der Pause auf – Torregen in Eching – Remis für Zolling und Moosburg

Von: Nico Bauer

Intensiv um den Ballbesitz bemühten sich in dieser Szene der Paunzhausener Alic Mersad (2.v. r.) und sein Vöttinger Kontrahent Christian Pflügler (r.). Vötting hatte am Ende mehr davon, wie das 4:1 vermuten lässt. Foto: Lehmann © Lehmann

Langsam darf Vötting die Girlanden und Bierlaster für die Meisterfeier buchen. Dank des Siegs gegen Paunzhausen hat man den Vorsprung auf Moosburg ausgebaut.

Freising – Die Verfolger Kirchdorf und Au treten nach dem 1:1 mit einem ganz frühen und einem ganz späten Tor auf der Stelle.

SC Kirchdorf – TSV Au 1:1 (0:1). Am Ende gab es keinen Gewinner, dafür aber zwei Vereine, die im Aufstiegsrennen nicht weiterkommen. Au ging früh in Führung mit dem Treffer von Christoph Schromm (3.), agierte danach mit weiten Bällen und lauerte auf Konter. Kirchdorf marschierte 90 Minuten, fand in einem schwierigen Spiel gegen einen defensiven Gegner eigentlich genug Lösungen, um zum Erfolg zu kommen. „Aber wenn du die klarsten Dinger nicht reinmachst, dann darfst du dich eben auch nicht beschweren“, sagte ein angefressener SCK-Coach Andreas Apold nach dem Match.

Immerhin: Spät in der Nachspielzeit markierte Emircan Tiryaki den hochverdienten Ausgleich (90.+4) gegen die Auer, die nach Gelb-Rot für Dennis Möhring (44.) mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl das 1:0 über die Zeit retten wollten.



SV Vötting – TSV Paunzhausen 4:1 (1:1). Fußball in der Kreisklasse ist auch für einen Tabellenführer harte Arbeit. Im letzten Heimspiel gab es für Vötting ein zähes 1:0 gegen Hörgertshausen – und auch diesmal musste eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte niedergerungen werden. Bereits nach neun Minuten gingen die Gäste durch Christoph Andre in Führung.

Vor der Pause gelang zumindest der Ausgleich durch Michael Düber (28.). Und nach dem 2:1 durch Jonas Sittenauer (47.) fiel einiges leichter, auch wenn Paunzhausen dem Ausgleich das eine oder andere Mal doch recht nahe war. Trotzdem: Der SV Vötting siegte am Ende auch in der Höhe verdient. Michael Düber (78.) und Daniel Busch (81.) stellten den 4:1-Endstand her.

SpVgg Zolling – FC Moosburg 2:2 (1:1). Der Tabellenzweite war ganz nah dran am Dreier – und musste in der Nachspielzeit doch noch zwei Punkte abgeben. Das späte Tor aus dem Nichts war natürlich glücklich, aber über die 90 Minuten gesehen haben die leidenschaftlich kämpfenden Zollinger das Remis nicht unverdient geholt. Die Heimmannschaft war in der Anfangsphase besser – und da nutzte Moosburg die erste Chance durch Leonor Ademi (11.).

Andreas Kreitmeier besorgte den Ausgleich direkt vor der Pause (45.). Die spielerisch stärkeren Gäste hatten nach dem leicht abseitsverdächtigen Führungstreffer von Mihai Raducanu (52.) einige gute Möglichkeiten, um mit dem dritten Treffer den Sack zuzumachen. Für die verpasste Vorentscheidung wurde man dann in der Nachspielzeit durch Yannis Pflug bestraft.

TSV Eching II – SpVgg Mauern 4:5 (2:2). Der gefühlt bereits abgestiegene Letzte Eching sah gegen den bedrohlich wackelnden Vorletzten Mauern schon wie der sichere Sieger aus – stand am Ende aber doch mit leeren Händen da. Der Gast ging zweimal durch Leonard Filipp (11.) und Maximilian Hagl (33.) in Führung, aber nach den Toren von Manuel Gorenzi (13./38.), Jonas Festbaum (45.+3) und Moritz Rodepeter (50.) hatte die junge Echinger Mannschaft mit 4:2 die Nase vorn.

Und dann versemmelte man unfassbare Chancen, hätte längst 5:2 oder 6:2 führen können. Mauern war mausetot, machte dann aber aus dem Nichts den 3:4-Anschluss durch Johannes Pollhammer (88.). Eching begann nachzudenken – ein Fehler. Und Mauern bekam die zweite Luft. Der stürmende Innenverteidiger Christoph Hartig besorgte den Ausgleich (90.), und Sascha Dörner legte das Siegtor (90.+2) nach. „Wir hatten mehr Glück als Verstand“, sagte der Mauerner Trainer Georg Pfüller, der mit der Leistung seiner Truppe eigentlich nicht zufrieden sein konnte.

TSV Nandlstadt – FVgg Gammelsdorf 1:0 (0:0). Nach einem zwischenzeitlichen Lauf sind die Gammelsdorfer wieder im Keller angekommen. Wie schon gegen Spitzenreiter SV Vötting war man beim Fünften Nandlstadt nahe dran an Zählbarem. Erst in der Schlussphase drückte Matthias Köckeis klassisch per Abstauber den Ball über die Linie (74.). Bis dahin hatte der Gast schon eine frühe Zeitstrafe von Josef Rockermeier (16.) überstanden. In den letzten Minuten brachte Nandlstadt in Unterzahl den Dreier nach Hause. Lukas Lang sah in der 78. Minute die Rote Karte für grobes Foulspiel. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung, weil Nandlstadt mehr vom Spiel hatte. Allerdings war es eher ein zäher Kick mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten.

SV Hörgertshausen – SV Marzling 3:0 (2:0). Mit diesem überzeugenden Sieg sind die Hörgertshausener nun auf Tabellenplatz sieben geklettert und damit so etwas wie der Spitzenreiter der unteren Tabellenhälfte. Bei nun sechs Punkten Vorsprung auf die Relegationszone war dieser Sieg einer aus der Kategorie Big Points, während der SV Marzling mit vier Zählern zur Abstiegszone noch einige Sorgen hat. Das Ergebnis spiegelt aber nicht den Spielverlauf wider: Per Volleyschuss nutzte Hörgertshausens Trainer Sebastian Liegert gleich die erste Chance (10.).

Und nach der Co-Produktion von Fabian (Assist) und Kilian Oberprieler (Tor, 34.) wurde es eng. In der Schlussphase der ersten Hälfte hatte Marzling vier Großchancen und hätte sich ein 2:2 verdient gehabt. Der Gast war spielerisch stärker und am Drücker, aber in der zweiten Hälfte nicht mehr zwingend.

Mit einem Eigentor bei einer Ecke (Benedikt Baumgartner, 51.) fiel noch das 3:0 für die Hörgertshausener, die leidenschaftlich kämpften. „Defensiv war das unsere beste Saisonleistung“, lobte Trainer Sebastian Liegert.