Ein Tag zum Vergessen: TSV Eching geht gegen Wolfratshausen baden

Einen schweren Stand hatten Sandra Mederl (l.) und die Echinger Frauen. Gegen den BCF Wolfratshausen kamen sie in der Offensive kaum zur Entfaltung. © Michalek

Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching hatten gegen den BCF Wolfratshausen keine Chance. Nach frühen Rückschlägen unterlagen sie mit 0:4.

Eching – Eine laut Trainer Jan Strehlow „ganz saubere Abfolge von Rückschlägen“ mussten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching am Sonntag im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen einstecken. Trotz der klaren 0:4 (0:3)-Pleite haben sich die Zebras aber gut verkauft.

Das Unheil nahm früh seinen Lauf: Zunächst verletzte sich Torhüterin Julia Grosch beim Aufwärmen, dann mussten nach kurzer Zeit sowohl Sonja Ermair als auch Larissa Chudicek angeschlagen vom Platz. Fortuna war an diesem Tag einfach nicht auf der Seite der Echingerinnen.

Wolfratshausen macht schon in Hälfte eins alles klar

In der Anfangsviertelstunde waren die Teams ebenbürtig. Doch der Tabellenzweite aus Wolfratshausen brauchte lediglich zwei gute Angriffe, um die Partie vorzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden: Nach einer Flanke in den Sechzehner markierte Lena Jocher den Führungstreffer (13.), bevor Annika Aberl kurz darauf bei einem missglückten Klärungsversuch das Leder in den eigenen Kasten köpfte. Nach dem 0:3 durch Doppelpackerin Jocher in der 24. Minute waren die Echinger dann wieder viel präsenter. Die beste Chance hatte Anna Zieglmeier: Kurz vor der Halbzeit zimmerte sie einen Freistoß knapp über die Latte.

Coach Strehlow: „Wir wurden kalt erwischt.“

Auch nach dem Seitenwechsel versuchte das TSV-Team, mit den favorisierten Gästen mitzuhalten. Allerdings spielte der BCF weiter seine Qualitäten aus: Lange Ballstafetten, Doppelpässe und generell die gut funktionierenden spielerischen Automatismen kosteten Eching viel Kraft, weshalb die Mannschaft in der Offensive kaum zum Zug kam. Kurz vor dem Abpfiff kassierten die Gastgeberinnen nach einem Fernschuss durch Marie Arndt auch noch das 0:4 (88.).

„Wir wurden heute kalt erwischt“, bilanzierte Coach Jan Strehlow, der mit seiner Truppe am kommenden Sonntag erneut gegen den BCF antreten muss. Noch davor – nämlich am Donnerstag um 16 Uhr – werden die Zebras-Mädels beim Tabellennachbarn TV 1864 Altötting ihre Visitenkarte abgeben. Dort will der TSV Eching an seine Leistung beim jüngsten 4:0-Sieg in Hebertshausen anknüpfen.

Spielstatistik:

TSV Eching – BCF Wolfratshausen 0:4 (0:3)

Aufstellung TSV: Grund – Aberl, Eberling, Heckmair, Chudicek (28. Resenscheck) – Mederl, Schwentner, Beer – Theis, Hoxha (46. Gmelch), Ermair (15. Zieglmeier/67. Wörl).

Tore: 0:1 Jocher (13.), 0:2 Aberl (18./Eigentor), 0:3 Jocher (24.), 0:4 Arndt (88.).

Schiedsrichter: Jochen Jürgens (SV Marzling).

Zuschauer: 50.

