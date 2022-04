Ein Zähler und billiger tanken

Martin Dinkel Der VfB-Schlussmann hielt die Null fest. nb © bauer

FUSSBALL-BAYERNLIGA VfB Hallbergmoos schlägt sich beim favorisierten SV Kirchanschöring sehr gut.

Hallbergmoos – Ein Sieg wäre möglich gewesen, so aber hat der VfB Hallbergmoos zumindest einen kleinen Schritt nach vorne gemacht im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga. Nach dem 0:0 im Nachholspiel bei der Spitzenmannschaft des SV Kirchanschöring hat der Vorletzte den Abstand zur Relegationszone auf zwei Punkte reduziert.

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Hallbergmoose gegen einen reichlich ideenlosen Gastgeber die bessere Mannschaft. Mann des Tages war Fabi Diranko, der in seinem ersten Startelf-Einsatz seit einem Jahr richtig Betrieb machte. Einmal traf er ins Tor (21.), aber der Linienrichter winkte knapp Abseits bei der Entstehung, und beim VfB bedauerte man, dass es in der Bayernliga keinen Keller zur Video-Überprüfung gibt. Bei Dirankos nächstem Abschluss hatte Kirchanschöring erst einen guten Torwart und dann viel Glück. Den ersten Versuch wehrte Keeper Egon Weber mit größter Mühe zur Ecke ab. Beim anschließenden-Kopfball traf der Mittelstürmers das Lattenkreuz. Diranko hatte den Ball schon drin gesehen und zum Torjubel gezuckt.

Nach der Pause änderte sich der Charakter des Spiels, weil die Kirchanschöringer viel Ballbesitz hatten und sich daraus zwangsläufig auch vereinzelte Tormöglichkeiten ergaben. In der besten Szene verhinderte Martin Dinkel im Eins gegen Eins mit einer starken Fußabwehr einen Rückstand (74.), der über die volle Spielzeit auch nicht verdient gewesen wäre. Für eine Mannschaft, die von der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga träumt, war das viel zu wenig und oft Fußball aus der Kategorie der brotlosen Kunst. Beim VfB ließen die Kräfte nach, Trainer Matthias Strohmaier musste sein gesamtes Offensivtrio austauschen, was einen Bruch im Spiel zur Folge hatte. Diranko hielt eine gute Stunde durch, parallel dazu war Simon Werner nach einem Krampf nur auf dem Feld anwesend. Das war etwas schade, weil die Räume für den goldenen Konter durchaus vorhanden gewesen wären. „Wir hatten die Chancen, belohnten uns aber nicht“, sagte später Trainer Matthias Strohmaier. Das letztlich leistungsgerechte Unentschieden nahm er leicht gequält zur Kenntnis und tröstete sich damit, dass er vor der Heimfahrt wenigstens einmal günstiger in Österreich tanken konnte.

Seine Erkenntnis: Aus diesem Punktgewinn könne das Team Selbstvertrauen ziehen und die Erkenntnis mitnehmen, dass man auch die besten Teams der Liga massiv in Schwierigkeiten bringen kann. Das torlose Remis brachte tabellarisch nicht viel Veränderung, die Hallbergmooser sind nun wieder einen Dreier von der Relegation entfernt.

Mit einem Sieg am Samstag bei Schwaben Augsburg und einer parallelen Niederlage des TSV Wasserburg (in Ismaning) könnte man den nächsten Tabellennachbarn überholen. Beim bisherigen Abstand von drei Punkten war das nicht möglich, weil Wasserburg den direkten Vergleich gewonnen hat.

SV Kirchanschöring - VfB Hallbergmoos 0:0.

Aufstellung: Dinkel – Petschner, Mömkes, Giglberger, Mühlrath – Kostorz, Küttner, Sahin (78. M. Schrödl) – Werner (74. Krause), Aygün (67. Beetz) – Diranko (66. Cazorla).

Gelbe Karten: Werner, Mühlrath, Sahin, Kostorz, M. Schrödl.

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut).

Zuschauer: 380.