Eine Niederlage, die schmerzt

Teilen

Torschütze zum Anschlusstreffer: Florian Neumaier wurde aber – wie die ganze Elf – für den nimmermüden Einsatz nicht belohnt. © michalek

Bezirksliga: Stark ersatzgeschwächte Attachinger unterliegen Mit-Aufsteiger Fatih Ingolstadt 1:2 und sehen ungewissen Zeiten entgegen.

Freising-Attaching – Eine Serie von vier sieglosen Spielen beenden und den zweiten Saisonsieg einfahren – die Bezirksliga-Kicker des BC Attaching hatten sich viel vorgenommen für das Aufsteiger-Duell mit dem FC Fatih Ingolstadt. Die Punkte wanderten aber zu den Gästen. Der BCA konnte die lange Ausfallliste nicht kompensieren und steht nach der 1:2-Niederlage erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz.

„Die Niederlage war maximal unglücklich“, sagte Stephan Fürst. Der Co-Spielertrainer war dieses Mal allein verantwortlich, da Coach Enes Mehmedovic für zwei Spiele in seiner Heimat Bosnien weilt. „Eigentlich betreue ich die Mannschaft von der Seitenlinie aus, wenn Enes mal nicht da ist. Das war dieses Mal aber nicht möglich, weil uns insgesamt 13 Spieler, davon neun Stammspieler, gefehlt haben“, erklärte Fürst. Auf der Bank nahmen nur zwei Feldspieler Platz. Sowohl Dominik Wagner als auch Nico Franke laufen eigentlich in der Reserve auf.

Vorne erneut zu harmlos

Es hätte an diesem Nachmittag viel für die Attachinger laufen müssen, doch das Gegenteil war der Fall, denn Marko Miskovic brachte die Gäste in der 17. Minute nach einem schönen Spielzug in Führung. Der BCA brauchte einen Treffer, doch die Chancenverwertung gehörte in den vergangenen Wochen nicht zu den Stärken. So auch dieses Mal. „Wir hatten Chancen, aber wir machen zu wenig daraus. Wenn man jedes Spiel mit einem Tor Unterschied verliert, ist das irgendwann nicht mehr nur Pech, sondern auch Unvermögen“, so Fürst.

Was die Attachinger ärgerte: Als der Ball dann endlich im Ingolstädter Kasten lag, nahm der Schiedsrichter den Treffer wegen eines Handspiels zurück. Auf der Gegenseite zählte der zweite Fatih-Treffer durch Miskovic (54.), obwohl nach Ansicht der Attachinger ebenfalls ein Handspiel vorausgegangen war. Wie der BCA reagierte, imponierte Fürst: „Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“ Die Belohnung war das 1:2 durch Florian Neumaier nach Vorarbeit von Didier Nguelefack (66.). Mehr als der Anschlusstreffer sollte aber nicht mehr gelingen.

Mannschaft kämpft bis zur letzten Sekunde

„Ich muss der Mannschaft trotzdem ein großes Kompliment machen. Sie haben alles gegeben“, sagte Fürst. Unter dem Strich stehen allerdings null Punkte in der Bilanz. „Ich hätte lieber gegen ein Topteam gespielt und 0:4 verloren. Das hätte auch geschmerzt, aber in dieser Phase gegen einen direkten Konkurrenten zu spielen, kann uns mit Blick auf den direkten Vergleich mehr wehtun.“