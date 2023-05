„Einfach nur noch gejubelt“: So feierte die SGT Istanbul Moosburg ihren Meistertitel

We are the Champions! Die Kicker der SGT Istanbul Moosburg machten den Fußballplatz nach dem Abpfiff des Stadtderbys zum großen Party-Areal. Am Sonntag wurde kräftig weitergefeiert. © Verein

Die Fußballer der SGT Istanbul Moosburg ziehen nach knapp 20 Jahren wieder in die Kreisklasse ein – und es gibt sogar noch einen Grund zum Feiern.

Moosburg – Das war Dramatik pur: Durch das Last-Minute-3:3-Unentschieden im Derby gegen den TSV Moosburg haben es die Fußballer der SGT Istanbul geschafft – die Meisterschaft in der A-Klasse 6 und der Aufstieg in die Kreisklasse stehen fest. Die anschließende Feier hatte es anscheinend in sich, Trainer Emrah Kirkulak klang am Montagvormittag noch ein wenig angeschlagen: „Die große Sause hat direkt nach dem Spiel begonnen und wurde am Sonntag weitergeführt.“

Spieler, Vorstandschaft und Fans machten aus dem Fußballplatz ein Party-Areal, denn schließlich war mit dem Aufstieg ein langersehntes Ziel Wirklichkeit geworden. „Wir haben jetzt 20 Jahre darauf gewartet. Manche langjährige Fans waren heute mit dabei – und für die freut es mich besonders“, sagt Kirkulak.

Kirkulak: „Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs.“

Auf und neben dem Platz hätten die Spieler in den vergangenen Wochen und Monaten alles dafür getan, dass die SGT Istanbul am Ende ganz oben steht: „Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs.“ Als er für die Rückrunde übernahm, stand das Team noch punktgleich hinter Langenbach auf Rang zwei. Nun beträgt der Vorsprung zwölf Zähler – eine wahrhaftige Meisterleistung. Emrah Kirkulak will dennoch seinen Vorgänger Yasin Barin nicht vergessen: „Er hat den Grundstein gelegt – und ich konnte darauf aufbauen.“

Große Erleichterung herrschte bei Sportleiter Gökhan Doruk. Das Ambiente mit den 350 Zuschauern habe perfekt für die Meisterfete gepasst: „Man kann sich gar nicht vorstellen, was nach dem Abpfiff los war. Jeder hat einfach nur noch gejubelt.“ Alles andere wäre aber auch eine Riesenenttäuschung gewesen. „Wir haben für dieses Spiel seit Wochen alles vorbereitet. Alle haben mitgeholfen, und zum Glück hat das Wetter am Samstag gepasst.“ Für die Frauen gab es anlässlich des bevorstehenden Muttertags sogar Rosen, im gesamten Stadion war die Vorfreude zu spüren.

Verein feiert 45-jähriges Bestehen

Der SGT-Sportleiter bedankte sich explizit bei Coach Kirkulak: „Was er mit der Mannschaft geleistet hat, ist einfach der Wahnsinn.“ Bis auf eben jenes 3:3 gegen den TSV Moosburg gab es in diesem Kalenderjahr nur Siege.

Der ersehnte Aufstieg in die Kreisklasse passe heuer auch aus einem anderen Grund, so Doruk: „Wir bestreiten zusätzlich unser 45-jähriges Bestehen – und da können wir beides zusammen groß feiern.“ Der genaue Zeitpunkt für diese Fete wird noch bekanntgegeben. Jetzt möchte die Mannschaft erst einmal die Saison seriös zu Ende spielen.

Bernd Heinzinger

