Einsatzfreudig, aber oft zu harmlos: Attenkirchen verliert in Schwaig

Eine kämpferisch starke Leistung haben die SpVgg-Mädels (gelbe Trikots) im Bezirksliga-Derby beim FC Schwaig gezeigt. Nur das Ergebnis stimmte nicht. © Albrecht

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen warten in der Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim FC Schwaig stand es am Ende 0:1.

Attenkirchen – Weiterhin nicht gerade vom Glück verfolgt sind die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen. Im Derby beim FC Schwaig musste sich das Team mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Trotzdem ist Trainer Alex Urban mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Noch keinen einzigen Sieg und gerade mal drei Punkte aus zehn Partien konnten die SpVgg-Mädels in der aktuellen Bezirksliga-Saison einfahren. Und das, obwohl man eigentlich völlig befreit aufspielen könnte: Denn nach dem frühen Rückzug der Zweitvertretung des TuS Bad Aibling wird es in dieser Runde keinen Absteiger geben. Der Klassenerhalt ist also bereits seit Monaten sicher.

Stürmerin Verena Kiermeier muss verletzt raus

Dennoch scheinen die Attenkirchener Fußballerinnen eine richtige Pechsträhne zu haben: Am Samstagnachmittag beim FC Schwaig musste erst Stürmerin Verena Kiermeier verletzungsbedingt ausgewechselt werden – und dann verwerteten die Gastgeberinnen auch noch einen Eckstoß zur 1:0-Führung: Sophia Buchhauser hämmerte den Ball per Abstauber volley in den Kasten (28.).

Auch wenn beide Mannschaften im Anschluss durchaus auf Augenhöhe agierten, waren die SpVgg-Frauen insgesamt zu harmlos. Entweder scheiterten sie im Eins-gegen-Eins, oder der Schuss ging am Tor vorbei. Allerdings hätten die Schwaigerinnen auch ihre Führung ausbauen können. Doch an Keeperin Rebecca Albrecht gab’s kein Vorbeikommen. Somit blieb es beim 0:1.

„Wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis, aber sehr zufrieden mit dem Einsatz“, betonte Trainer Alex Urban, der sich durch die nächsten Trainings etwas mehr Spielsicherheit für die anstehende Heimpartie erhofft. Vielleicht kann man so am Samstag (13 Uhr) den Tabellenführer DJK Otting ein wenig ärgern.

Spielstatistik:

FC Schwaig – SpVgg Attenkirchen 1:0 (1:0)

Aufstellung: Albrecht – Sachsenhauser, Kaindl, Lobmeier (58. Kolb) – Aumann, Böhlmann (46. Linseisen), Meister, Nieder, Humplmaier – Lachner (38. Ziegltrum), Kiermeier (8. Festner).

Tor: 1:0 Buchhauser (28.).

Schiedsrichter: Simon Ascher (TSV Dorfen).

Zuschauer: 30.

