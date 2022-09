Elf Kämpfer sind gefordert

Von: Nico Bauer

Das ist wieder der alte Andi Kostorz: Der VfB-Kapitän rettete in Garching mit einem Weitschuss den Punkt und stand sinnbildlich für den guten Einsatz des gesamten Teams. © Riedel

Fußball-Bayernliga: Der VfB Hallbergmoos erwartet nach seiner Transferoffensive mit dem SV Kirchanschöring den unangenehmsten Gegner überhaupt.

Hallbergmoos – Nach vier Punkten aus neun Spielen stehen die Fußballer des VfB Hallbergmoos schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Vor dem schweren Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring (Freitag, 20 Uhr) macht sich dennoch Aufbruchstimmung breit. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Trainer Matthias Strohmaier.

Der Coach selbst war wegen eines Trainerlehrgangs für den A-Schein diese Woche unterwegs, Florian Brachtel übernahm das Training. Sportlich war das nicht schlimm, weil Strohmaier nach seiner roten Karte gegen Deisenhofen drei Spiele gesperrt wurde und noch zweimal zusehen muss. Das bedeutet, dass Stephan Thee weiter Innenverteidiger spielen muss. Die vier neuen Spieler mit Spielberechtigung (wir berichteten) geben dem VfB neue Möglichkeiten, zumal auch die Verletzten auf dem Weg der Besserung sind. Fabi Diranko hatte in Garching schon einen ersten Kurzeinsatz, in den ersten Aktionen war ein Ruck durch die Mannschaft spürbar. Tobias Kraus steigt gerade wieder ins Mannschaftstraining ein, und Abwehr-Topstar Andreas Giglberger beginnt demnächst mit dem Lauftraining.

Nach einem schmerzhaften Zusammenprall im Training ist Torwart Dominic Dachs aktuell noch kein Thema. Der Trainer kann sich gut vorstellen, dass zwei der vier Zugänge direkt in die Startelf kommen. „Wir haben Spieler geholt, die uns sofort weiterhelfen können.“

Felix Breuer möchte Strohmaier zu einem Leon Schmit 2.0 auf der linken Seite aufbauen, Marcel Sieghart ist offensiv eine gute Option. Die Zeit, in der sich die Mannschaft von selbst aufstellte, ist zu Ende. Dazu sah Strohmaier zuletzt in Garching trotz aller Probleme wieder den Teamgeist aus der vergangenen Saison. Auch wenn das 1:1 glücklich war und spielerische Mängel nicht zu übersehen waren, beobachtete der Trainer endlich wieder Kampf, Einsatz und Wille. Das beste Beispiel war Andreas Kostorz: „Er bekam eine drauf, machte mit brummendem Schädel weiter. Dann schlug er super Standards, auch wenn die Mitspieler nicht da waren, wo sie sein mussten. Am Ende macht er mit seinem Schuss selbst das Tor, das ist wieder der alte Andi Kostorz.“

Nun gegen Kirchanschöring braucht es elf solche Kämpfer, der Gegner ist so etwas wie die zäheste Nummer der Liga. Spiele gegen Kirch–anschöring gehen 90 Minuten ohne große Pausen, tun im Zweikampf oft weh und am Ende heißt es dann oft 1:0.

Der VfB hat diese Saison noch nicht zu Null gespielt und weiß, dass ein Gegentor diesmal wohl schon zu viel ist. „Bei denen weiß jeder, was man bekommt“, sagt Strohmaier, „aber auch die sind zu packen.“ Nur müsse man die Intensität und den Willen der letzten Rückrunde auf den Platz bringen, um dem Meisterschaftskandidaten ein Bein zu stellen.

Der Trainer verbindet die geringen Erwartungen an sein Team mit der Situation von acht Punkten Abstand zum direkten Nichtabstiegsplatz: „Wir sind wieder zum Siegen verdammt. Aber das kennen wir ja schon ganz gut aus der letzten Saison.“

Aufstellung

Dinkel – Petschner, Thee, Mömkes, Mühlrath – Kostorz, Beetz, Sieghart, Werner, Breuer – David.