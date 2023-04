„Endlich haben wir uns belohnt“: SpVgg Attenkirchen feiert ersten Saisonsieg

Sie sorgte für die Entscheidung: Andrea Nieder (M.) – hier eine Szene aus dem Heimspiel gegen Otting – war in der 79. Minute nach einem Eckball zur Stelle. © Lehmann

Der Bann ist gebrochen: Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen haben in Fridolfing mit 2:0 gewonnen und damit den ersten Saisondreier eingefahren.

Attenkirchen – Der Knoten ist geplatzt: Beim Tabellennachbar SG TSV Fridolfing/SV Laufen haben die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen mit 2:0 (0:0) gewonnen und sich damit den ersten Saisonsieg gesichert.

Eigentor ebnet der SpVgg den Weg

Auf dem großartigen Kunstrasenplatz sowie mit der Unterstützung einer Busladung Fans agierte die SpVgg in der Anfangsphase zwar noch zurückhaltend, war in der ersten Halbzeit jedoch insgesamt die bessere Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang stand die Attenkirchener Abwehr bombenfest – und nun klappte es zudem in der Offensive: Nach einem Zuspiel von Anna-Lena Festner flankte Verena Kiermeier scharf vor den gegnerischen Kasten. Dort versuchte SG-Spielerin Margit Glück zu klären, lenkte den Ball aber ins eigene Gehäuse (51.). Nach dem 1:0 konnten die SpVgg-Mädels befreit aufspielen und erkämpften sich weitere Großchancen. Eine davon saß: Andrea Nieder traf nach einer Ecke per Kopf (79.).

Schwierige Aufgabe am Samstag

„Endlich haben wir uns belohnt“, freute sich Coach Alexander Urban. Zwar erwartet sein Team am Samstag um 18 Uhr mit dem SV Schechen einen starken Gegner, doch nach dieser Leistung dürfe man „auf einen Punkt hoffen“. Und mit ein wenig Glück könne sogar ein Dreier drin sein.

Spielstatistik:

Fridolfing/Laufen – SpVgg Attenkirchen 0:2 (0:0)

Aufstellung: Albrecht – Kolb, A. Kiermeier, Sachsenhauser – Förg (32. Ziegltrum), Nieder, Linseisen (46. Festner), Böhlmann, Würzinger (22. V. Kiermeier) – Lachner, Meister.

Tore: 0:1 Glück (51./Eigentor), 0:2 Nieder (79.).

Schiedsrichter: Andreas Fischer.

Zuschauer: 40.

