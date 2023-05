Entscheidungsspiel zur A-Klasse: FC Wang schlägt gegen den VfB Hallbergmoos III zweimal zurück

Grenzenloser Jubel: Der FC Wang freut sich, auch nächste Saison in der A-Klasse spielen zu können. Spielertrainer Robert Wanka (r.) war auf Krücken zum Zuschauen verdammt.

FCW bezwingt VfB III in turbulenter Partie und bleibt drin

Von Bernd Heinzinger schließen

Der FC Wang beweist Kämpferherz und bleibt in der A-Klasse. Beim 3:2-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos III fiel der spielentscheidenden Treffer kurz vor Schluss.

Wang/Hallbergmoos – Nach einem nicht immer hochklassigen, dafür umso dramatischeren Relegationsduell in Berglern dürfen die Fußballer des FC Wang jubeln. Durch einen 3:2 (1:2)-Erfolg über den VfB Hallbergmoos III bleiben sie in der A-Klasse, der Kontrahent dagegen muss den bitteren Abstieg in die B-Klasse hinnehmen.

VfB Hallbergmoos III liegt zweimal in Führung

In den ersten Minuten bestimmten die Wanger das Geschehen, kamen in der vierten Minute auch zur ersten Chance. Anschließend wurde der VfB Hallbergmoos III aber stärker, die erste gute Möglichkeit zum Abschluss vergab Dieter Weber noch nach sieben Minuten, kurz darauf aber netzte er mit einem Traumschuss aus 18 Metern zum 1:0 ein (12.). Der Gegner zeigte sich davon aber überhaupt nicht geschockt – im Gegenteil. Der FCW stemmte sich dagegen und nach 17 Minuten tauchte Christian Kohn plötzlich völlig frei im Hallbergmooser Strafraum auf. Er blieb cool und schaffte den Ausgleichstreffer. Anschließend folgte ein Mittelfeldgeplänkel der langweiligeren Art. Die VfB-Dritte versuchte es immer wieder über die Außen, ohne sich allerdings gefährlich dem Strafraum zu nähern. Dagegen musste man mit einem Verletzungsschock zurechtkommen: Spielertrainer Fabian Schum verließ nach etwa einer halben Stunde angeschlagen das Feld, für ihn kam Tobias Kopp. In der Schlussphase der ersten Hälfte gaben beide Teams noch einmal Gas. Während Wang eine gute Freistoßmöglichkeit vergab, setzte Hallbergmoos III kurz vor dem Pausenpfiff einen starken Konter: Samuel Greger veredelte diesen zur 2:1-Führung für seine Truppe (44.).

Die Anfangsphase des zweiten Abschnitts gehörte ebenfalls der Dritten Mannschaft des Bayernliga-Absteigers. Andreas Simmerl und Tobias Kopp versuchten es mit Abschlüssen, ohne Erfolg. In der 62. Minute wäre fast der Ausgleich gefallen: Patrick Müller schoss aus kurzer Distanz aufs VfB-Tor, Keeper Maximilian Böhme verhinderte mit einer Glanzparade aber erst einmal Schlimmeres. Wenig später war er aber machtlos: Lukas Köhler kam im Strafraum zum Ball und machte das umjubelte 2:2 für den FC Wang (71.).

FC Wang: Nach dem Abpfiff gibt‘s kein Halten mehr

Die Hallbergmooser gaben anschließend Gas, die Partie wurde zudem hitziger. Zwei gute Freistoßmöglichkeiten konnte die Truppe aus dem südlichen Landkreis nicht verwerten, der FC Wang setzte dagegen in der 85. Minute den entscheidenden Konter: Patrick Müller behielt die Nerven und vollendete zur 3:2-Führung. Noch war natürlich nicht Schluss, und der VfB versuchte noch einmal alles. Doch ob Freistöße oder Ecken, der Ausgleichstreffer wollte einfach nicht mehr fallen.

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel bei den Wangern keine Grenzen mehr: Alle Spieler stürmten aufs Feld und feierten zusammen mit ihren Fans in Berglern. Spielertrainer Robert Wanka, der wegen seines Kreuzbandrisses auf dem Platz nicht helfen konnte, zeigte sich mächtig erleichtert: „Klar sprachen wir davon, dass ein Abstieg nicht so schlimm wäre. Jetzt herrscht aber doch eine Riesenfreude, dass wir ihn verhindert haben.“ Wanka hob die tolle Einstellung seiner Truppe hervor. „Heute wollte jeder mitmachen, und ich konnte auf einen Kader von 18 Mann zurückgreifen.“ Daher habe er durchaus erwartet, dass seine Wanger eine gute Chance auf den Ligaverbleib besitzen. „Ich denke auch, dass unser Sieg nach dem Spielverlauf verdient ist. Wir hatten die klareren Chancen.“ Auf Hallbergmooser Seite zeigte sich Fabian Schum enttäuscht: „Wir hatten leider viele Ausfälle, trotzdem wäre ein Erfolg drin gewesen.“ Beide Teams hätten ihre Phasen gehabt: „Normalerweise geht so ein Spiel Unentschieden aus. Der FC Wang zeigte sich letztlich aber leider effektiver.“ VON BERND HEINZINGER

