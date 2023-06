Entscheidungsspiel zur Kreisklasse: Gelingt dem SV Langenbach der zweite Aufstieg in Serie?

Von: Nico Bauer

Frank Vanselow will den SV Langenbach zurück in die Kreisklasse führen. © Michalek

Der TSV Paunzhausen rutschte am letzten Spieltag ohne eigenes Zutun in die Relegation, während A-Klassen-Neuling SV Langenbach erneut aufsteigen könnte.

Unterbruck – Abstiegskampf trifft Aufstiegstraum: Auf dem Sportgelände des FCA Unterbruck spielen am Donnerstag (19 Uhr) der Kreisklassist TSV Paunzhausen und A-Klassist SV Langenbach einen Platz in der Kreisklasse aus. Für die Paunzhausener ist die Situation komisch, weil sie am letzten Spieltag der Saison frei hatten und zusehen mussten, wie alle gegen sie spielten. In der Tabelle der direkten Vergleiche von fünf punktgleichen Mannschaften wurde Paunzhausen Letzter – und muss deshalb nun nachsitzen.

Sulzberger über seine Relegationsmisere: „Jetzt bin ich auch mal dran“

„Wir waren vorbereitet und haben durchtrainiert“, sagt der Paunzhausener Trainer Alexander Sulzberger, dessen Karriereende somit noch einmal verschoben wurde. Er scherzt auch, dass sich nun der Kreis schließen könnte: „Ich hatte schon viele Relegationsspiele, und ich habe sie alle verloren. Jetzt bin ich auch mal dran.“ Der Coach machte seinen Schützlingen gegenüber deutlich, dass man in der Rückrunde die fünftbeste Mannschaft der Liga gewesen war und deshalb mit breiter Brust anreisen könne. Mit drei Siegen in den letzten vier Partien hat das Team wirklich alles für den Ligaverbleib gegeben.

Die Siege sorgten auch in Paunzhausen selbst für Euphorie, wo alleine zwei Fanbusse ausgebucht sind. „Die Busse würden auch später zurückfahren“, scherzt Sulzberger mit Blick auf die Optionen Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Fans bleiben bis zum Schluss – und die Spieler haben das Elfmeterschießen auch schon einmal geübt. Sulzberger ist vorbereitet auf ein Geduldsspiel und sieht die junge Mannschaft des SV Langenbach in der Favoritenrolle.

Vanselow: „Es ist für mich eine große Motivation, den Verein nun wieder dahin zurück zu führen“

In Langenbach hat man Routine bei Aufstiegsfeiern, schließlich gelang in der B-Klasse der tadellose Aufstieg: 20 Spiele, 20 Siege, 106:10 Tore. Nun, in der A-Klasse, hatte man nach 16 Siegen in 24 Begegnungen nur die SGT Istanbul Moosburg vor sich. „Vor kurzem haben wir B-Klasse gespielt, und da wäre es schon Wahnsinn, jetzt in die Kreisklasse aufzusteigen“, sagt der Langenbacher Trainer Frank Vanselow. Er ist aber überzeugt, dass sich die Mannschaft in ihrer aktuellen Besetzung auch in der höheren Spielklasse behaupten könne. Der Trainer kam einst als Spieler und bekleidete die Position des Liberos, der, ähnlich wie die Dinosaurier, ausgestorben ist. Als er in den Landkreis gezogen war und Langenbach kennenlernte, bestritt Vanselow sein erstes Spiel in der Kreisklasse: „Es ist für mich eine große Motivation, den Verein nun wieder dahin zurück zu führen.“

Paunzhausen und Langenbach haben vor dem Entscheidungsspiel in Unterbruck viel gemeinsam: Beide haben Elfmeterschießen geübt, beide rechnen mit Hunderten eigener Fans, und für beide Vereine ist die Kreisklasse so etwas wie das Maximale der Fußballgefühle. Und doch treffen unterschiedliche Stilarten aufeinander. Langenbach ist verspielt und offensivdenkend, Paunzhausen dagegen eher kompakt und gerne auch gnadenlos effektiv bei Standards. So oder so, es stehen 90 spannende Minuten im Kampf um einen Platz in der Kreisklasse bevor – oder 120, oder noch mehr. VON NICO BAUER

