Entwicklung geht vor Ergebnis: Dezimierte Echingerinnen verlieren hoch

Paula Theis sorgte mit ihrem Doppelpack für etwas Ergebniskosmetik. © Verein

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben zum Saisonabschluss in der Bezirksoberliga sechs Stück kassiert. Trotzdem ist das Team auf dem richtigen Weg.

Eching – Der TSV Eching konnte am letzten Spieltag der Bezirksoberliga viele Schlüsselpositionen nicht adäquat besetzen. So fand der FSV Höhenrain in der zweiten Halbzeit ein geeignetes Mittel, um das Abwehrbollwerk der Zebras zu durchbrechen. Am Ende zogen die Echinger Frauen mit 2:6 (0:1) den Kürzeren.

In der ersten Hälfte hatten die TSV-Mädels noch gut mitgemischt. Vor allem die starke Innenverteidigung mit der etatmäßigen Stürmerin Viktoria Schmidt und der Kapitänin in dieser Partie, Annika Aberl, sorgte dafür, dass Höhenrain keine Torgefahr ausstrahlen konnte. Umso mehr ärgerte sich Trainer Jan Strehlow deshalb darüber, dass seine Elf mit dem Pausenpfiff noch das 0:1 kassierte: Carina Schreiner köpfte die Kugel in die Maschen (45.).

Von der Torhüterin zur Torschützin

Zur zweiten Halbzeit stellte Strehlow, der gleich auf mehrere Stammspielerinnen verzichten musste, das Team um und beorderte Aushilfstorhüterin Paula Theis zurück in die Offensive. Diese dankte es ihm auch mit zwei Treffern in der 76. und 90. Minute. Erst schob sie nach einem schönen Zuspiel einen Meter vor der Linie die Kugel ins Gehäuse, bevor sie mit einem strammen Schuss einnetzte.

Das Problem: Der FSV Höhenrain erzielte in der zweiten Hälfte gleich eine Handvoll Tore. Immer nach dem gleichen Schema brachten die Gastgeberinnen ihre Schüsse aus der zweiten Reihe im Kasten der Echingerinnen unter. So verabschiedeten sich die Zebras mit einer deutlichen 2:6-Schlappe aus der Bezirksoberliga-Runde, die das Team auf dem achten Tabellenplatz beendete.

Coach Strehlow sieht „super Entwicklung“

Trotzdem attestiert Trainer Jan Strehlow seiner Frauen-Mannschaft eine „super Entwicklung“. Über die gesamte Spielzeit hinweg habe sich das Team in vielen Punkten verbessert. Auch deshalb „scheiden sich an diesem Spiel die Geister“, sagte der 34-Jährige. Einerseits sieht Strehlow natürlich das Ergebnis, auf der anderen Seite aber auch die wichtigen individuellen Fortschritte. „Und zum Glück ging es für uns ja um nichts mehr.“ Denn den Klassenerhalt hatten die Fußballerinnen vom TSV Eching schon vor gut drei Wochen eingetütet.

Spielstatistik:

FSV Höhenrain – TSV Eching 6:2 (1:0)

Aufstellung TSV: Theis – Resenscheck, Schmidt, Aberl, Karber – Franke (33. Böhm), Ermair (27. Proschek), Beer, Gmelch – Rudzki, Tsanaka.

Tore: 1:0 Schreiner (45.), 2:0 Ott (55.), 3:0 Schreiner (63.), 4:0 Schreiner (70.), 4:1 Theis (76.), 5:1 Schreiner (84.), 6:1 Holzer (88.), 6:2 Theis (90.).

Schiedsrichter: Vitus Waibel (SV Eberfing).

Zuschauer: 40.

