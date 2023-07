Erdinger Meister-Cup: Landesfinale ohne Landkreisteams

Von: Nico Bauer

FCM-Coach Robert Schwierz: „Das Finale wäre für uns drin gewesen.“ © FCM

Die Frauen des FC Moosburg haben es in der Vorrunde des Erdinger Meister-Cups immerhin ins Halbfinale geschafft. Für die anderen Kreisteams war früher Schluss.

Landkreis – Der Erdinger Meister-Cup ist für die Landkreis-Teilnehmer früh zu Ende gegangen. Bei den Männern sind der SV Vötting und die SGT Istanbul Moosburg in ihren Vorrundenturnieren ausgeschieden – und auch die Fußballerinnen des SV Vötting und FC Moosburg werden nicht zum Landesfinale am Samstag nach Gaimersheim fahren.

Die Kicker des Kreisliga-Aufsteigers SV Vötting befinden sich in der Saisonvorbereitung und haben bereits hart gearbeitet. Deshalb hatte es Trainer Maximilian Peschek seinen Spielern freigestellt, ob sie zu dem Vorrundenturnier nach Altötting fahren. Mit einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft überstand der SVV die Gruppenphase aber ungeschlagen: Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den FC Aldersbach standen die Zeichen auf Achtelfinaleinzug, und bei den Unentschieden gegen den ESV München-Ost (0:0) sowie den SV Oberbergkirchen (2:2) waren die Freisinger jeweils die bessere Mannschaft.

Aus im Achtmeterschießen

In der Runde der letzten 16 wartete die SG Otzing-Niederpöring, der man im Achtmeterschießen mit 4:5 unterlag. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden – und da hätte der Meister der Freisinger Kreisklasse eigentlich siegen müssen. Conrad Czuprin hatte in letzter Sekunde freistehend den Torhüter angeschossen. „Spielerisch waren wir in allen vier Partien besser“, sagte Coach Peschek.

Beim Wettstreit der Meisterteams spielten die Herren der SGT Istanbul Moosburg beim Vorrundenturnier in Laaber. Sie schieden in der Gruppenphase aber nach zwei Remis (1:1 gegen den FC Freihung, 0:0 gegen den TV Aiglsbach II) und einer Niederlage (1:3 gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg) aus. Auch beim Meister der A-Klasse 6 war die Teilnahme für die Spieler freiwillig. Trainer Dominik Gessler stellte zufrieden fest, dass man sich gut verkauft habe.

Die Damen des FC Moosburg und des SV Vötting hatten es derweil beim Turnier in Altötting in ihrer Dreiergruppe mit dem Bezirksliga-Meister SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen zu tun. Kein Problem für den A-Klassen-Meister aus Moosburg: In der Partie gegen den für Trainer Robert Schwierz „härtesten Gegner“ machte Frieda Tismer das 1:0, das der FCM dann auch über die Zeit brachte.

Kein Sieger im Landkreisduell

Ein Kunststück, das den Kiesweihermädels des SV Vötting nicht gelang: Nach dem 0:3 war das Turnier schon fast gelaufen. „Das erste Spiel ist bei uns immer schlecht“, meinte SVV-Trainer Thomas Stable, der mit lediglich sieben Spielerinnen zum Kleinfeld-Event angereist war. Das finale Gruppenspiel war dann ein waschechtes Landkreisderby: Mit einem 0:0 gegen den FC Moosburg verabschiedete sich der Kreisklassen-Meister aus dem Turnier. „Es war schön, dass wir dabei waren“, so Stable.

Im anschließenden Halbfinale trafen die Moosburgerinnen auf den Bezirksliga-Meister SSV Weng – und setzten mit einem Pfostenschuss das erste Ausrufezeichen der Partie. Effektiver waren aber die Gegnerinnen, die eine missglückte Rückgabe zur Führung nutzten. „Das Finale wäre für uns drin gewesen“, ärgerte sich FCM-Coach Schwierz, der danach gespannt auf die Siegerehrung wartete. Denn eine Qualifikation fürs Finalturnier in Gaimersheim war auch über den Rahmenwettbewerb mit Torwandschießen und Torschussgeschwindigkeitsmessung möglich. Mit 94 km/h hämmerte Frieda Tismer den härtesten Schuss in die Maschen. Doch in der Gesamtwertung lag Röhrmoos vorne und sicherte sich damit das letzte Finalticket.

