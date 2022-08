Ergebnis im Widerspruch zur Leistung

Kein Zurückweichen: Daniel Seybold nimmt das Kopfballduell an. Trotz starker Leistung gab es für die Kammerberger eine deutliche Niederlage. © lehmann

Bezirksliga: Die SpVgg Kammerberg ist Gegner Feldmoching beim 0:3 auf vielen Ebenen ebenbürtig, bringt aber nichts Zählbares zustande.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg ist in der Bezirksliga Nord immer besser in Schwung gekommen. Im Spiel gegen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching hat der Positivtrend eine Delle bekommen. Trotz der 0:3-Heimniederlage konnte Trainer Matthias Koston seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Das Ergebnis spiegelt absolut nicht die Leistung beider Teams wieder.“

Wenn er überhaupt einen Kritikpunkt hatte, dann den, dass die Vorbereitung auf die Feldmochinger Standardsituationen keinen Erfolg brachte. „Wir wussten, wie und in welche Bereiche sie ihre Standards schießen“, so Koston. Dennoch konnte Noah Maslaton nach einem per Kopf zurückgelegten Eckball relativ locker einschieben. Danach waren die Kammerberger gegen den Tabellenführer im Spiel. Die technisch versierten Gäste dominierten nicht, sondern versuchten auf dem Flügel Überzahlsituationen zu schaffen.

Die Koston-Elf durchkreuzte den Plan. Den Unterschied machten die Kleinigkeiten. Während die Kammerberger vor dem Seitenwechsel zwei Topchancen nicht nutzten, schlug Feldmoching eiskalt zu: Osman Öztürk verwandelte einen von Keeper Markus Eisgruber verursachten Elfmeter (24.) und kurz vor der Halbzeitpause legte Triumf Gudaci nach einem Konter den dritten Treffer nach.

Vier Wechsel zur Halbzeitpause

Kostons Reaktion: Vier Wechsel zur Halbzeitpause. „Die hatten aber nichts mit der Leistung zu tun. Ich konnte den Jungs keinen Vorwurf machen, wollte aber ein paar Spielern Spielpraxis geben“, erklärte der Kammerberger Coach.

Seine Mannschaft war in der Folge mehrere Male nah dran am Anschlusstreffer – doch der fiel nicht. „Wir hatten nach der Pause fünf dicke Chancen, davor zwei. Da muss es einfach mal scheppern“, so Koston. Doch am Spielstand änderte sich nichts mehr, es blieb bei der deutlichen 0:3-Niederlage, die so eindeutig nicht war.

„Das Ergebnis ist ein brutaler Dämpfer, aber die Leistung war absolut in Ordnung. Und man darf nicht vergessen, dass Feldmoching keine Laufkundschaft ist“, sagte der Kammerberger Coach.

Immerhin konnte er durch den Viererwechsel in der Halbzeitpause angeschlagene Spieler schonen und Leuten wie Neuzugang Maxi Richter Minuten geben. „Es war schön zu sehen, dass es trotz der Umstellungen keinen Bruch gegeben hat“, so Koston, für den es nun darum geht, die „richtigen Schlüsse aus dem negativen Ergebnis zu ziehen“.