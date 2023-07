Eröffnungsderby in der Landesliga Südost: VfB Hallbergmoos mit Ambitionen, aber ohne großen Druck

Von: Nico Bauer

Teilen

Der Kader des VfB Hallbergmoos in der Saison 2023/24: (hinten, v. l.) Lucas Hones, Fabian Diranko, Tobias Krause, Felix Breuer, Florian Schmuckermeier, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Carl Opitz, Slavko Radovanovic, Marcos Hones, Mateus Hones, (Mitte, v. l.) Sportlicher Leiter Anselm Küchle, Mannschaftsarzt Dr. Otmar Galla-Bosch, Teammanager Julian Münch, Teammanager Gencer Ugurlu, Alexandros Tzikas, Yannick Sassmann, Maximilian Zeisl, Brandon Happi Monthé, Maurice David, Moritz Sassmann, Torwarttrainer Fabian Veit, Physiotherapeut Wolfgang Lex, Co-Trainer Bastian Bornkessel, Trainer Florian Brachtel sowie (vorne, v. l.) David Küttner, Johannes Petschner, Lucas Angermann, Mustafa Bilgin, David Hundertmark, Fabian Müske, Amani Mbaraka, Karim Howlader und Fabian Czech. Ebenfalls zum Team gehören David Lucksch und Julian Kersting. © bauer

Derby zum Saisonauftakt: Vor mehreren Hundert Zuschauern duellieren sich am Freitagabend der VfB Hallbergmoos und der FC Schwaig beim Landesliga-Eröffnungsspiel.

Hallbergmoos – Als Team, das von oben kommt, steht der VfB Hallbergmoos in der Landesliga unter besonderer Beobachtung. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass man am Freitag (19 Uhr) beim Nachbarn FC Sportfreunde Schwaig das Eröffnungsspiel der Liga bestreitet.

VfB Hallbergmoos: Stammelf des neu formierten Kaders nimmt langsam Formen an

Nach zwei Jahren Bayernliga hat der VfB Hallbergmoos dieses Kapitel der Vereinsgeschichte nur temporär geschlossen. Man will zurück in diesen elitären Kreis, aber das soll ohne Druck geschehen. Im Verein redet man zwar von der Bayernliga-Rückkehr, aber ohne das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen – oder dem Ziel mit einem Zeitplan ein Korsett anzulegen. Die in großen Teilen veränderte Truppe will vorne mitspielen und würde es sicher nicht ablehnen, wenn nach oben was möglich wäre.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Findungsphase der Mannschaft brachte schon diverse Ergebnisse. Ein Gewinner der Vorbereitung ist der aus Freising gekommene Jonas Mayr, der in der Innenverteidigung mit Christoph Mömkes die 1a-Formation bildet. Ein Kandidat für das Abwehrzentrum ist auch Brandon Happi Monthé, der als Langzeitverletzter aber noch fehlt. In den vergangenen Jahren war der VfB bei den Außenverteidigern eher dünn besetzt – und das ist auch heuer so. Für das Auftaktspiel gibt es je zwei Kandidaten rechts (L. Hones, Radovanovic) und links (Breuer, Y. Sassmann). Lucas Hones darf sich Hoffnungen machen auf den Startelfeinsatz gegen seinen Ex-Club.

Brachtel: „Wir fahren nach Schwaig, um dort zu gewinnen“

Einen Generationswechsel gibt es auf der Doppelsechs. Für das Mittelfeldzentrum kam der Freisinger Florian Schmuckermeier, der in der Vorbereitung schon eine gute Rolle spielte. Ein Quereinsteiger ist David Lucksch, der in der vergangenen Saison offensive Außenbahn oder Außenverteidiger gespielt hat. Offensiv gibt es in der Regel vier Spieler, die variabel formiert werden – mit einem oder zwei Stürmern. Der Anführer in vorderster Front ist Königstransfer Moritz Sassmann, der von Regionalligist Buchbach kam – mit dem Ziel, eine Mannschaft zu führen. Er und Toptorwart David Hundertmark sind die beiden Spieler, die mit Leistung und Einsatz vorangehen sollen.

Trainer Florian Brachtel freut sich jedenfalls auf das Eröffnungsspiel: „Das ist ein Derby mit mehr als 1000 Zuschauern. Da kommt es nicht nur auf die Qualität der Spieler an, sondern auch auf die Mentalität.“ Allerdings kann er auch darauf bauen, dass die treuen Hallbergmooser Fans in dreistelliger Anzahl den Weg am Flughafenzaun entlang in die Nachbargemeinde mitmachen werden. Brachtel sagt auch recht deutlich, dass er seine Mannschaft nach dem Eröffnungsspiel zumindest über Nacht oben in der Tabelle sehen möchte: „Wir fahren nach Schwaig, um dort zu gewinnen.“ VON NICO BAUER

Aufstellung:

Hundertmark – L. Hones, Mayr, Mömkes, Breuer (Y. Sassmann) – Schmuckermeier (Küttner), Lucksch – M. Sassmann, Czech (Angermann) – Krause, David.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.