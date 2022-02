Ersatzgeschwächter SE Freising setzt dickes Ausrufezeichen

Fußball-Landesliga

Der SE Freising hat mit 4:0 in Kastl gewonnen – und der TSV war mit dieser Packung sogar noch gut bedient. SEF-Coach Plabst geriet regelrecht ins Schwärmen.

Freising – Was für ein Auftakt ins Punktspieljahr 2022! Mit einem Zähler wären die Landesliga-Fußballer des SE Freising im Nachholspiel beim TSV Kastl zufrieden gewesen, am Ende gewannen die Lerchenfelder am Samstag mehr als verdient mit 4:0 (2:0).

Die Verantwortlichen des SEF hatten alles versucht. Der akut abstiegsgefährdete TSV Kastl wollte die Nachholpartie, die im Herbst wegen starken Nebels abgesagt worden war, jedoch unbedingt zu diesem frühen Zeitpunkt austragen. Die Antwort der Lerchenfelder? Die dürfte den Hausherren aus dem Inntal überhaupt nicht geschmeckt haben. „Das war ein dominanter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können“, berichtet SEF-Trainer Alex Plabst.

Eigentor leitet den Freisinger Sieg ein

Die Gäste aus der Domstadt legten frech los. Bereits nach zehn Minuten hatte Ersatzkapitän Domagoj Tiric – Jonas Mayr war krank und saß nur auf der Bank – die Führung auf dem Schlappen. Wenig später war das Leder dann aber drin: Nach einem schnellen Vorstoß über die rechte Seite landete die Hereingabe bei Luka Brudtloff, der Kastls Patrick Quast anschoss – Eigentor (20.). Und der SEF legte schnell nach, wobei sich Benedict Geuenich in dieser Szene als Schlitzohr erwies: Der Offensivmann lief einen Katastrophen-Rückpass von Alois Straßer clever ab und ließ Fabian Taube im TSV-Gehäuse keine Chance (25.).

Nach der Halbzeit änderte sich wenig an der Rollenverteilung – und spätestens nach 58 Spielminuten war die Messe gelesen: Nikolai Davydov hatte nach einem Ballgewinn im eigenen Strafraum über die Außen gekontert, die anschließende Hereingabe veredelte Domagoj Tiric mit dem 3:0. Auch in der Folge lief für die Eintracht, die in der Vorbereitung noch mit etlichen Problemen zu kämpfen hatte, fast alles wie am Schnürchen. „Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, sagte Plabst.

Auch Torhüter Maximilian Oswald darf sich auszeichnen

Doch auch vier Tore reichten für das dicke Ausrufezeichen im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Den Schlusspunkt hinter den zu keiner Zeit gefährdeten Auswärtserfolg setzte Rückkehrer Robert Rohrhirsch, der einen der vielen Freisinger Angriffe souverän abschloss (78.). Erst in der Schlussminute lag der Kastler Ehrentreffer in der Luft, den strammen Schuss konnte Torhüter Maximilian Oswald jedoch entschärfen (89.).

„Ich bin begeistert von meinem Team“, schwärmte Trainer Plabst. Man sei in fast allen Bereichen besser gewesen als der Gegner. Und das, obwohl beim SEF in personeller Hinsicht noch viel Luft nach oben war: Unter anderem hatte der Coach die Innenverteidigung umbauen müssen – auch Sebastian Thalhammer und Florian Schmuckermeier fehlten kurzfristig. Kastl, so viel steht fest, hatte am Samstag die Rechnung ohne diese motivierte Freisinger Mannschaft gemacht.

Spielstatistik:

TSV Kastl – SE Freising 0:4 (0:2)

Aufstellung SEF: Oswald – Aiteniora, Bittner, Schmid, Zanker (81. Löw) – Fischer (90. Mayr) – Davydov (87. Hodul), Tiric (90. Heilmair), Geuenich, Rohrhirsch – Brudtloff (79. Brzovic).

Tore: 0:1 Quast (20./ET), 0:2 Geuenich (25.), 0:3 Tiric (58.), 0:4 Rohrhirsch (78.).

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim).

Zuschauer: 120.

