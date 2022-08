Erste Punkte mit Ansage

Erstes Saisontor, erster Sieg: Mirnes Gurbeta. © fupa

Bezirksliga: Freisings Vertreter BC Attaching gewinnt verdient den Saisonauftakt mit 2:0 beim VSST Günzlhofen im Duell der Neulinge.

Attaching – Es war Feuer drin im ersten Bezirksliga-Spiel des BC Attaching nach neun Jahren. Die Elf von Enes Mehmedovic ließ sich im Aufsteiger-Duell beim VSST Günzlhofen nicht einschüchtern lassen und fuhr aufgrund der besseren Chancen einen verdienten 2:0-Sieg ein.

Mehmedovic setzte ausschließlich auf Spieler, die in der vergangenen Saison zum Aufstieg beigetragen hatten. Neuzugänge schaffte es nicht in die Startformation. Der Umstieg von Kreisliga- auf Bezirksliga-Niveau gelang trotzdem. Die Gäste waren von Beginn an im Spiel, scheuten keine Zweikämpfe mit ihren robusten Gegenspielern.

Beide Teams hatten Möglichkeiten zur Führung, wobei Domenic Hörmann dem Torerfolg am nächsten kam. Der Mittelstürmer knallte den Ball Mitte der ersten Halbzeit an die Latte. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es hitzig. Nach einer Eckball-Serie der Attachinger meckerte VSST-Keeper Nico Theiß in Richtung des Schiedsrichters. Eine Zehn-Minuten-Strafe war die Folge.

Attaching startete in Überzahl in den zweiten Durchgang und machte Druck, konnte den Vorteil allerdings nicht ausnutzen. Die Überlegenheit hielt allerdings auch an, als Günzlhofen wieder komplett war. In der 71. Minute belohnten sich die Gäste mit der Führung durch Mirnes Gurbeta, der nach einem Schuss von Didier Nguelefack zum 1:0 abstaubte. Günzlhofen fehlten die Mittel und Ideen, um die Attachinger Defensive um Torhüter Hans Gamperl vor Probleme zu stellen. In der Schlussphase sah Qendrim Beqiri, ehemaliger Regionalliga-Kicker und Bruder von VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri, die Gelb-Rote Karte.

Die Gäste waren wieder in Überzahl – und dieses Mal schlugen sie zu: Der eingewechselte Maximilian Tessner erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das erlösende 2:0. Wenig später war Schluss. Die Attachinger feierten ihren ersten Bezirksliga-Sieg seit einer gefühlten Ewigkeit, auch wenn dieser nicht überraschend kam. „Es war schwer, den Gegner einzuschätzen. Aber wir haben uns schon mindestens einen Punkt ausgerechnet. Es sind drei geworden. Die haben wir heute verdientermaßen“, resümierte Marcus Brunnhuber, der Abteilungsleiter der Attachinger Fußballer.