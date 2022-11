Zwei Eigentore nach vier Minuten: Erster Auswärtspunkt für SpVgg Attenkirchen

Erster Auswärtspunkt der Saison: SpVgg Attenkirchen erzielt beim 3:3 nur ein eigenes Tor © Michalek Maria Burger

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen haben erstmals in dieser Runde auswärts einen Zähler mitgenommen, warten jedoch weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Attenkirchen – Kurios: Beim 3:3 (2:3) im Gastspiel beim TSV Neubeuern reichte ein eigener Treffer zum Remis. Die Gäste aus Attenkirchen legten los wie die Feuerwehr. Sie setzten Neubeuern derart unter Druck, dass sie bereits nach vier Minuten mit 2:0 in Führung lagen. Bemerkenswert war dabei, dass es sich um zwei Eigentore handelte (2./4.). Im Anschluss erhöhte der TSV jedoch merklich das Tempo und drehte die Partie noch vor der Pause. Nach Toren in der 11., 17. und 28. Minute führte Neubeuern mit 3:2. Aber auch die Attenkirchener Fußballerinnen waren in dieser Phase der Begegnung nicht chancenlos. So scheiterte Verena Kiermeier mit einem Freistoß an der starken TSV-Torhüterin.

In der zweiten Hälfte verlor die Partie an Fahrt, spielerisch ging kaum noch etwas. Doch der Kampfgeist stimmte bei den Gästen – und das zahlte sich wenige Minuten vor dem Schlusspfiff aus: Eva Lachner eroberte durch einen Pressball die Kugel. Das war ein gefundenes Fressen für Kiermeier, die das Leder zum 3:3-Ausgleich einschob (84.).

„Endlich hatten wir einmal Glück. Aber wir sind spielerisch noch nicht da, wo wir hinwollen“, betonte SpVgg-Coach Alexander Urban nach der Partie. Vor der Winterpause hat seine Mannschaft noch ein Spiel zu absolvieren: Am Samstag, 19. November, um 18 Uhr geht es zu Hause gegen die SG TSV Fridolfing/SV Laufen. Da wollen die SpVgg-Mädels den ersten Dreier einfahren, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. (fk)

TSV Neubeuern – SpVgg Attenkirchen 3:3 (3:2)

Aufstellung: Schreiner – Betzenbichler, Kolb (27. Ziegltrum), J. Lachner – Humplmaier, V. Linseisen, Böhlmann, A. Linseisen, Würzinger – Kiermeier, E. Lachner.

Tore: 0:1 Huber (2./Eigentor),

0:2 Robl (4./Eigentor), 1:2 Urth (11.), 2:2 Urth (17.), 3:2 Riedl (28.), 3:3 Kiermeier (84.).

Schiedsrichter: Markus Hohenegger. – Zuschauer: 45.