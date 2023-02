Dank starker Schlussphase: SE Freising feiert 5:1-Kantersieg im Test über Moosinning

Verletzungspause beendet: Staas Mitko feierte im Test gegen Moosinning sein Comeback. © fupa

Im zweiten Testspiel dieser Winterpause ist den Landesliga-Kickern des SE Freising der erste Sieg gelungen. Sie bezwangen den FC Moosinning mit 5:1 (1:0).

Freising - Moosinning rangiert aktuell immerhin auf Platz drei der Bezirksliga Ost. Damit war das ein Test, mit dem die Freisinger schon etwas zufriedener sein konnten, als sie es nach der 0:1-Schlappe vom Wochenende waren. Dabei benötigten die Hausherren, die in der Halbzeitpause ihre Elf komplett durchtauschten, etwas Anlauf. Zwar gelang dem SEF die Führung – Kapitän Florian Schmuckermeier wuchtete nach 20 Minuten einen Distanzschuss in die Maschen – , mehr sprang offensiv jedoch nicht heraus. Stürmer Luka Brudtloff hatte in der Spitze begonnen, blieb allerdings ohne Erfolgserlebnis.

Nach einer guten Stunde gelang Moosinning durch Fabian Ulitzka das zwischenzeitliche 1:1 (62.). Doch nur wenig später lag Freising wieder vorne. Diesmal war es Christian Schmuckermeier, der nach Pass von Maximilian Rudzki vollstreckte (67.).

Staas Mitko ab sofort wieder im Kader des SEF

In der Schlussphase drehten die Hausherren gegen die von den Ex-Freisingern Georg und Christoph Ball trainierten FCMler noch einmal richtig auf: Zuerst sorgte Felix Fischer für die Vorentscheidung (81.), ehe Niklas Tatzer (84.) und Neuzugang Julian Kristo (88.) mit seiner Torpremiere für das standesgemäße 5:1 sorgten. Außerdem positiv: Mit Staas Mitko feierte ein weiterer Akteur nach krankheitsbedingter Auszeit sein Comeback.