„Es ist eine Ehre, hier wieder Trainer sein zu dürfen“: Hans Heim übernimmt im Sommer beim TSV Moosburg

Trainerpräsentation in der Neustadt: (v. l.) Josef Meier (Ausschuss), Thomas Beisl (1. Vorsitzender), Hans Heim (Trainer 2022/23) und Manfred Hofmann (Sportleiter). © Fuchs

Der TSV Moosburg hat die Weichen für die Zukunft gestellt: Hans Heim coacht in der neuen Saison die Erste Mannschaft und beerbt damit „Wacko“ Gerlsbeck.

Moosburg – Der TSV Moosburg bekommt nächste Saison einen neuen Coach. Der ist kein Unbekannter bei den Neustädtern, denn mit Hans Heim kehrt ein Trainer-Eigengewächs zum aktuellen Fußball-Kreisligisten zurück. Der zweite Teil der „Ära Wacko Gerlsbeck“ endet somit genauso schnell, wie er im September begonnen hatte.

Dafür wird Heim im Sommer sein drittes Kapitel als Coach beim TSV aufschlagen. Der 54-Jährige war jahrzehntelang für die Neustädter als Jugendtrainer beim TSV und in der JFG tätig. In den Saisonen 2013/14 bis 2016/17 war er als Übungsleiter für die Reserve, die unter ihm in die A-Klasse aufstieg, zuständig und unterstützte als Co-Trainer in der Kreisliga. 2017 ging er als Chefcoach zum SC Bruckberg, um dann vor der Saison 2019/20 als Co-Trainer von Christian Grüll zum TSV Moosburg zurückzukehren. Wegen eines privaten Umzugs in seine Heimatgemeinde nach Vilsheim wechselte der Materialdisponent vor der aktuellen Saison zum Kreisklassisten TSV Rapid Vilsheim, wo er allerdings nach nur drei Monaten das Handtuch warf.

Der neue Cheftrainer kennt einige Spieler schon aus der Jugend

Nun freut sich Heim, erstmals den Cheftrainerposten bei den Neustädtern zu übernehmen: „Einige Spieler kenne ich, weil ich sie schon in der Jugend oder in der Zweiten trainiert habe. Von daher ist es für mich ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Für mich ist es eine Ehre, hier wieder Trainer sein zu dürfen.“ Er werde versuchen, mit der Mannschaft auf einen stabilen Weg zu kommen. Dafür sei es wichtig, die richtige Mischung aus routinierten und jungen Spielern zu finden, um so auch wieder junge Kräfte an den Erwachsenenbereich heranführen zu können.

Das Engagement des 54-jährigen Übungsleiters ist völlig unabhängig davon, in welcher Liga die Neustädter nächste Saison an den Start gehen. Der derzeitige und der künftige TSV-Trainer sind sich bereits einig, dass möglichst viele Akteure des aktuellen Kaders gehalten werden sollen. „Wir müssen es den Spielern wieder schmackhaft machen, beim TSV zu bleiben und mit dem TSV wieder erfolgreich zu sein – unabhängig von der Spielklasse“, meint Heim. Er wird zusammen mit Sebastian Gerlsbeck versuchen, möglichst viele Fußballer zu überzeugen.

Volle Unterstützung von der Vorstandschaft

Heim legt den Fokus ganz klar auf die Defensive. „Denn hinten gewinnt man die Spiele.“ Er habe es gerne, wenn der Gegner das Spiel mache und er mit Viererkette, Doppelsechs und schnellen Außenspielern auf Konter setzen kann. Natürlich sei das System auch davon abhängig, welches Spielermaterial zur Verfügung steht und ob das Team in der Kreisliga oder Kreisklasse kicken wird.

Von der Vorstandschaft bekomme Hans Heim jedenfalls die volle Unterstützung, versichern Sportleiter Manfred Hofmann und TSV-Vorsitzender Thomas Beisl. Das gelte für die aktuelle Führungsriege sowie für die im März zu wählende Vorstandschaft.

Josef Fuchs

