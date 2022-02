Euphorie vor der Woche der Wahrheit: VfB Hallbergmoos will gegen Gundelfingen nachlegen

Von: Nico Bauer

Ein heißer Tanz erwartet Kapitän Dennis Hammerl (r.) und die VfB-Fußballer gegen Gundelfingen. Um auch diese Prüfung zu bestehen, müssen die Hallberger den Sensationssieg gegen Hankofen aus den Köpfen bekommen. © Lehmann

Der Sieg gegen Hankofen ist abgefeiert, jetzt muss der VfB Hallbergmoos nachlegen: Das Gundelfingen-Match ist das erste von zwei Sechs-Punkte-Spielen.

Hallbergmoos – Nur sieben Tage liegen zwischen den ersten beiden Heimspielen des Jahres, aber die Aufgabenstellung könnte kaum unterschiedlicher sein. In der Vorwoche haben die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos die fast unmögliche Mission gegen den Spitzenreiter Hankofen-Hailing mit einem 1:0-Erfolg abgeschlossen, nun steht eine noch wichtigere Prüfung an: Das Kellerduell am Samstag um 13.30 Uhr mit dem FC Gundelfingen hat für beide Kontrahenten richtungsweisenden Charakter. Der VfB hat mit den Partien gegen Gundelfingen und am kommenden Wochenende in Pullach zwei Sechs-Punkte-Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf vor der Brust.

Grundsätzlich denken die Hallbergmooser gerne an den FC Gundelfingen: In der Hinrunde gab es nach einem Zähler aus sechs Spielen und teilweise frustrierenden Niederlagen den Befreiungsschlag in Form eines 1:0-Auswärtssiegs. Kaan Aygün machte damals mit seinem goldenen Tor den ersten Bayernliga-Dreier der Vereinsgeschichte perfekt.

Strohmaier setzt wieder auf den zwölften Mann

Der sensationelle Erfolg gegen Hankofen war der fünfte in dieser Saison – und mit den vier Testspielen hat der VfB nun sogar acht Siege in Serie zu Buche stehen. Trainer Matthias Strohmaier sieht „eine Euphorie in der Mannschaft und im ganzen Verein“. Auch die 650 Zuschauer hätten zuletzt mitgeholfen, „denn auswärts in Hankofen hätten wir das Spiel nicht gewonnen“. Strohmaier setzt auch diesmal auf die Anhänger als zwölften Mann: „Ich hoffe, dass die Fans diese Mannschaft wieder sehen wollen, und es honorieren, dass wir uns für den Verein zerreißen.“

Gundelfingen steht aktuell mit 22 Punkten auf Platz 15 und ist damit einen Rang und einen Zähler besser als die Hallberger, die aber auch eine Partie weniger absolviert haben. Der VfB hat noch vier Punkte Rückstand zum anvisierten 13. Platz. Beide Mannschaften haben nun eine große Chance, nach harten Monaten und zwischenzeitlich dem letzten Tabellenplatz nahe an das rettende Ufer heranzukommen.

Bloß nichts überbewerten

„Das wird ein ganz heißer Tanz“, betont Strohmaier. Er weiß, dass Gundelfingen eine launische Mannschaft ist, und warnt seine Jungs, dass der Gegner auch gnadenlos effektiv sein kann: „Ich habe mit Türkspor Augsburg in Gundelfingen gespielt – und da haben die mit zwei Torschüssen 3:2 gewonnen.“ Der VfB muss vor dem klassischen Abstiegsduell den Dreier der Vorwoche aus dem Kopf bekommen: „Wir haben das Testspiel gegen den Bezirksligisten Pfaffenhofen nicht überbewertet. Und wir tun das auch bei den Siegen gegen den Regionalligisten Pipinsried oder nun gegen den Tabellenführer Hankofen nicht.“

Personell ist es fast logisch, dass die Startelf vom Hankofen-Spiel nicht verändert wird. Nach überstandener Corona-Infektion stehen Carl Opitz und Mert Sahin wieder im Kader. Verstärkung gibt’s außerdem auf der Bank, wo mit Alban Zinsou nun auch der dritte Trainer wieder vor Ort sein kann. Philipp Beetz muss dagegen weiter mit Adduktorenproblemen aussetzen. Darüber hinaus könnte es sein, dass Trainer Strohmaier erstmals als Einwechselspieler auf dem Spielberichtsbogen steht.

Die voraussichtliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Kozel – Petschner, Hammerl, Giglberger, Mömkes – Krause, Kostorz, Küttner, Schmit – Werner – Aygün.

