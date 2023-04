„Hatte sofort das Gefühl, der Verein will mich haben“: Ex-Landesliga-Spieler Mömkes verstärkt Eching

Von: Robin Hieke

Hochklassige Verstärkung für den TSV Eching: Daniel Mömkes hat einige Jahre Landesliga auf dem Buckel. © Stephan Schikowski/TSV Eching

Aktuell ist er Co-Spielertrainer beim SV Kranzberg. Zur neuen Saison wechselt Daniel Mömkes zum TSV Eching und bringt viel Landesliga-Erfahrung mit.

Eching – Bei vier verschiedenen Vereinen hat Daniel Mömkes in seiner Karriere Landesliga gespielt. Insgesamt bringt er es auf 47 Spiele in der dritthöchsten Liga Bayerns. Dabei war der FC Moosinning seine erfolgreichste Station: In 18 Partien schoss er neun Tore.

Auf diese geballte Landesliga-Erfahrung darf sich der TSV Eching freuen. Der 30-jährige Stürmer hat sich dazu entschieden, den SV Kranzberg am Ende der Saison zu verlassen, um sich den Zebras anzuschließen. „Mit Daniel kommt ein erfahrener Stürmer zu uns, der eine starke Präsenz im Sturmzentrum hat. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den TSV Eching entschieden hat“, sagt Abteilungsleiter Peter Hanrieder.

„Aus sportlichen und persönlichen Gründen“: Mömkes verlässt den SV Kranzberg am Saisonende

Drei Spielzeiten war Mömkes für den SV Kranzberg als Co-Spielertrainer im Einsatz. Am Ende der Saison ist Schluss. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass die sportliche Leitung des Vereins oder die neuen Trainer mich als Spieler unbedingt halten wollen“, erklärt der 30-Jährige. Der Verein hatte Anfang des Jahres verkündet, dass zwei neue Spielertrainer das Amt des bisherigen Trainers Anton Kopp übernehmen werden.

„Hinzu kommt allerdings auch, dass sich privat in den letzten Monaten viel verändert hat“, fügt Mömkes an. Da er beispielsweise nicht mehr in Kranzberg wohnt und zwei Kinder hat, sei es für ihn nicht mehr möglich drei bis vier mal nach Kranzberg zu fahren.

Wechsel zum Ligakonkurrenten: Der Stürmer hat den TSV Eching schon länger verfolgt

Nun also der Schritt zum aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga Donau/Isar 2, der den Angreifer in der Vergangenheit bereits auf dem Zettel hatte. „Eching ist 2019 schon mal auf mich zukommen. Allerdings hatte ich Moosinning schon die Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Seitdem habe ich Eching immer verfolgt“, sagt Mömkes.

Nach seiner Entscheidung, die Kranzberger zu verlassen, startete der TSV Eching einen neuen Versuch, Mömkes zu verpflichten – mit Erfolg. „Das sportliche Gesamtkonzept, aber auch das soziale Umfeld haben mich überzeugt, nach Eching zu gehen. Ich hatte sofort das Gefühl, der Verein will mich haben“, erklärt der 30-Jährige, der in Eching nur als Spieler agieren wird.

Daniel Mömkes: Kreisliga-Abstiegskampf mit Kranzberg – Bezirksliga mit Eching?

Während es bei Mömkes zukünftigem Verein in die Bezirksliga gehen könnte, sieht es bei seinem aktuellen Verein nicht ganz so rosig aus. Mit 25 Punkten aus 20 Spielen steht der SV Kranzberg nur einen Punkt vor den Relegationsrängen. „Das Ziel ist ganz klar der direkte Klassenerhalt. Wir müssen jetzt in den restlichen sechs Spielen so viele Punkte wie möglich sammeln“, so Mömkes, der seiner Mannschaft nicht nur vom Spielfeldrand aus helfen will.

In der nächsten Saison könnte es zum direkten Aufeinandertreffen kommen: TSV Eching gegen SV Kranzberg. Vorausgesetzt den Zebras, die momentan mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle anführen, misslingt der Aufstieg.

Daniel Mömkes hält viel von seinem zukünftigen Team: „Eine junge Mannschaft, in der sehr viel Potenzial steckt. Sie stehen nicht umsonst aktuell auf Platz eins.“ Mit seiner Erfahrung und seinen Toren möchte der Stürmer helfen, die Ziele in der neuen Saison zu erreichen – möglicherweise sogar in der Bezirksliga.