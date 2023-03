Der Weg von der Bundesliga in die Bayernliga: Ex-Profi Matthias Ostrzolek im Live-Interview

Von: Louisa Genthe

Teilen

Matthias Ostrzolek spielte unter anderem bei Hannover 96 in der Bundesliga. Kürzlich wechselte der Ex-Profi zum VfB Hallbergmoos. © imago images

Erst kürzlich wechselte Matthias Ostrzolek zum VfB Hallbergmoos und lässt damit seine Profikarriere hinter sich. Wir treffen den Ex-Profi zum Live-Interview.

München – Von der Bundesliga in die Bayernliga. Vor kurzem gab Matthias Ostrzolek seinen Wechsel zum VfB Hallbergmoos bekannt. Damit glückte dem Bayernligisten ein echter Transfer-Coup. Ostrzolek kannte man zuvor unter anderem aus der Bundesliga. Dem Profibereich kehrt er ab sofort den Rücken zu.

Im Live-Interview sprechen wir am Mittwoch (29. März) ab 15 Uhr mit dem Verteidiger über seine Karriere und blicken in die Zukunft beim VfB Hallbergmoos in der Bayernliga.

In seinem Heimatort Bochum startet Ostrzolek beim VfL von der Jugend bis in den Profibereich durch

Begonnen hat die Karriere des mittlerweile 32-Jährigen 1997 in seinem Geburtsort Bochum. Von dort ging die Karriereleiter für Ostrzolek steil bergauf. 2009 wechselt er zur U19-Mannschaft in die Bundesliga. Dort schien sich Ostrzolek gut zu präsentieren, denn über die Reserve ging es für das damalige Talent direkt zu den Profis.

So gab Ostrzolek 2010 sein Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Bis zur Saison 2011/12 trug er das Wappen des VfL Bochum in insgesamt 33 Spielen auf der Brust. Danach klopften weitere interessierte Vereine bei Ostrzolek an.

Zur Saison 2011/12 gelingt der Höhepunkt: Ostrzolek gibt beim FC Augsburg sein Bundesliga-Debüt

Der Verteidiger schaffte dann in 2012 einen weiteren Aufstieg: Der FC Augsburg verpflichtete Ostrzolek für die Bundesliga. Bis 2014 spielte er für die Fuggerstädter. Der Höhepunkt gelang ihm in der Saison 2013/14. Als Stammspieler absolvierte er 32 Spiele und bereitete acht Tore vor.

Danach stand ein weiterer Wechsel an. Für Ostrzolek ging es in den Norden Deutschlands zum Hamburger SV. Auch dort entwickelte er sich zum Stammspieler und lief in drei Saisons in insgesamt 81 Spielen auf.

20/21 verabschiedet sich Ostrzolek aus Deutschland und wechselt nach Österreich in die Bundesliga

2017 stand dann der letzte Wechsel in der Bundesliga an. Diesmal wechselte Ostrzolek zu Hannover 96. Den Verein unterstützte der Verteidiger insgesamt drei Saisons. Zur Saison 19/20 spielte Ostrzolek dann allerdings in der 2. Bundesliga.

Zur nächsten Saison verabschiedet sich Ostrzolek allerdings nicht nur von Hannover, sondern komplett von Deutschland. Es ging zum FC Admira Mödling nach Österreich in die Bundesliga.

Durch den alten Schulkameraden und Co-Trainer Bornkessel unterstützt Ostrzolek jetzt Hallbergmoos

Wie kam Ostrzolek aber von der österreichischen Bundesliga in die Bayernliga zum VfB Hallbergmoos? Der Kontakt entstand durch Co-Trainer Bastian Bornkessel. Dieser ging einst mit dem gebürtigen Bochumer zur Schule. Ganz uneigennützig kam dieser Wechsel allerdings auch nicht zustande. Ostrzolek kann so in den Trainerbereich reinschnuppern, um dort eventuell einen neuen Weg einzuschlagen.

Der Einsteig bei Hallbergmoos hätte allerdings besser laufen können für Ostrzolek. Die ersten beiden Spiele der Rückrunde konnte der VfB leider nicht gewinnen.

Am Donnerstag sprechen wir ab 15 Uhr auf unserer Facebook- und YouTube-Seite im Live-Interview mit Ostrzolek über seinen bisherigen Karriereweg, den Wechsel zum VfB Hallbergmoos und seine Pläne für die Zukunft. (Louisa Genthe)