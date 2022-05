FCA Unterbruck kassiert 0:6-Schlappe: Zum Vergessen

Eine verdiente Niederlage kassierte der FCA Unterbruck in der Kreisliga bei der Spielgemeinschaft des TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf/FC Hörgersdorf.

Unterbruck – Bei der etwas zu hoch ausgefallenen 0:6 (0:3)-Pleite war das Team von Trainer Norbert Mößmer nicht wirklich auf dem Platz.

In der ersten Hälfte waren die Gäste nicht in der Lage, sich der Angriffe der SG zu erwehren. Nach mehreren fehlerhaften Klärungsversuchen im eigenen Sechzehner stand es zur Pause verdient 0:3. „Wir haben uns die Tore selbst eingeschenkt“, sagte Coach Mößmer, dessen Truppe immerhin zwei hochkarätige Chancen hatte. In Halbzeit zwei kam dann auch noch Pech dazu: Ungenauigkeiten im Passspiel und ein ins eigene Tor abgefälschter Eckstoß führten zum 0:6-Endstand. „Das Spiel müssen wir schnellstens vergessen“, betont Mößmer. Besser klappen soll es am Sonntag (17 Uhr) bei der SG Kirchasch/Walpertskirchen. (Franziska Kugler)