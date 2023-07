Kopf-an-Kopf-Rennen zum Saisonfinale: Lena Zaindl sichert Torjägerkanone zum fünften Mal in Folge

Obwohl sie nicht alleine auf Platz eins stand, freute sich Lena Zaindl sehr über ihre fünfte Kanone in Folge. © privat

Die Unterbruckerin Lena Zaindl hat ein regelrechtes Dauer-Abo auf die Torjägerkanone abgeschlossen. Zum fünften Mal in Folge sichert sich die Stürmerin Platz eins.

Unterbruck – Auch wenn es diese Saison trotz 29 Treffern richtig knapp wurde. Konstant über 20 Mal nutzt Lena Zaindl seit der Saison 2017/18 jedes Jahr ihre Chancen. Doch diese Kreisligaspielzeit musste die Ampertalerin besonders zu Beginn einige Rückschläge einstecken.

„Seit Jahren brauchen wir drei bis vier Spiele, um uns zusammenzufinden“, erklärt die Offensivakteurin. Selbst beim Sturmtalent ist es anfangs nicht gut gelaufen. „Ewig gefachsimpelt“ hat sie damals mit Coach Norbert Mößmer, doch zur Rückrunde ist der Knoten geplatzt.

Auch der neue Trainer Rudi Greiner brachte das Selbstbewusstsein zurück ins Team. „Und wenn man dann mal zwei bis drei Spiele gewinnt, ist man auch wieder im Spielfluss drin“, erklärt die Unterbruckerin, die weiterhin große Ziele mit der Mannschaft verfolgt. Deshalb ist ein Wechsel, trotz einiger Anfragen von höherklassigeren Vereinen, kein Thema. Zumal ihr nun mit Suzana Stankovic eine starke Sturmpartnerin zur Seite steht: „Wir haben in der Jugend schon zusammengespielt und verstehen uns blind.“

In den vergangenen Jahren war Stankovic noch auf der Zehn zu finden und legte ihrer Mannschaftskollegin den einen oder anderen Treffer auf. Nachdem sie in der Vorrunde lediglich zehnmal eingenetzt hatte, war für die Stürmerin „das Thema Torjägerkanone eigentlich abgeschlossen“. Doch die finale Partie gegen Absteiger Kirchasch kam zur richtigen Zeit. Das ganze Team unterstützte ihre Leni dabei, zum fünften Mal in Folge ganz oben zu stehen. Beim abschließenden 11:3-Erfolg steuerte Zaindl ganze sieben Buden bei und lag damit drei Tore in Front.

Entschieden war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts. Denn Ramona Acar von der SG Gerolfing/Ingolstadt war ihr dicht auf den Fersen und konnte im letzten Saisonspiel, dass erst eine knappe Stunde nach dem FCA-Erfolg angepfiffen wurde, noch nachlegen. Gespannt saßen die Fußballerinnen auf dem Rasen und warteten auf das Ergebnis des Aufsteigers. „Es gab aber keinen Liveticker.“ Circa eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff kam dann die Nachricht: Die beiden abschlussstärksten Kickerinnen sicherten sich gemeinsam mit jeweils 29 Treffern die Torjägerkanone, über die sich die Unterbruckerin trotz „Teilung“ richtig freuen konnte. Denn: „Ramona hat über die gesamte Saison hinweg konstant ihre Leistung abgerufen und es definitiv verdient.“

Ein großes Lob richtete sie aber auch an ihre Mannschaft und an das Trainerteam, „das immer zu 120 Prozent“ hinter ihr gestanden sei. Zusätzlich konnte man sich noch über einen sehr guten dritten Tabellenplatz in der Kreisliga freuen.

Auch in der kommenden Spielzeit wird die 22-Jährige für den FCA die Fußballschuhe schnüren. Das Ziel, „immer über 20 Treffer zu erzielen“, hat sie dabei im Hinterkopf. (fk)