„Die Partie haken wir ab“ – FCA Unterbruck geht im Heimspiel unter

Stürmerin Lena Zaindl erzielte das einzige Tor für den FCA Unterbruck. © Verein

Mit dem 1:8 (0:4) im Heimspiel gegen den Tabellenführer SG FC Gerolfing/MTV Ingolstadt war der FC Ampertal Unterbruck noch gut bedient.

Unterbruck – Die Grenzen auf-gezeigt bekamen am Freitag die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck. Die Gäste überzeugten mit enormer Laufbereitschaft und starkem Gegenpressing. Jeden Fehler nutzte die SG eiskalt aus, weshalb es nach 26 Minuten 0:4 stand. Auch in Halbzeit zwei lief es nicht gut für den FCA, der Spitzenreiter brillierte nach Belieben. Unterbruck gelang wenigstens der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7 durch Lena Zaindl, die in der 72. Minute einen Freistoß gekonnt abnahm. „Die Partie haken wir ab. Es ist passiert, wir können es nicht ändern“, so Trainer Norbert Mößmer. Sein Team hat nächstes Wochenende spielfrei – „und danach wollen wir unsere Heimbilanz aufhübschen“. (fk)