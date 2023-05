Eine gefühlte Niederlage: Der FCA Unterbruck lässt gegen Wolfsbuch/Zell zu viele Chancen liegen

Trotz zahlreicher Chancen kommen die Frauen des FCA Unterbruck gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell nicht über ein Unentschieden hinaus. © FuPa/Michael Hillebrand

Bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell hatten die Unterbrucker Kreisliga-Mädels die Partie lange im Griff, konnten aber beim 1:1 (1:0) die eigenen Chancen nicht nutzen.

Unterbruck – Besonders in der ersten Hälfte waren die Ampertalerinnen überlegen. Die frühe Führung durch Lena Zaindl war deshalb mehr als verdient. Nach einer Ecke für die Gastgeberinnen spekulierte die Stürmerin auf den Konter und setzte sich nach einem langen Ball sowohl gegen die Abwehrspielerin als auch die Torfrau durch. In der Folge vergaben die FCA-Damen aber viel zu viele Möglichkeiten. Nach fünf Ecken in Folge für das Heimteam drückte Tina Wolfsmüller den Ball dann zum 1:1 über die Linie (86.).

„Das ist schon eine gefühlte Niederlage“, so Trainer Norbert Mößmer. Gegen den FC Moosinning soll nun der erste Heimdreier her. „Wir wollen unseren Zuschauern was bieten.“ Denn bisher konnten die Brucker Mädels daheim noch keinen Punkt holen. Da kann man laut Coach „schon von einer eklatanten Heimschwäche sprechen“. (fk)