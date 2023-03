Elf Kämpfer müssen sie sein: FCA Unterbruck startet mit Sechs-Punkte-Spiel iins Frühjar

Wohin geht die Reise für die Roten aus Unterbruck? Bei einem Dreier wären die FCA-Fußballer am Tabellendritten dran, bei einer Niederlage müssten sie die Abstiegsrelegationszone im Auge behalten. © Lehmann

Der Ball rollt wieder in der Fußball-Kreisliga 2. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte steht am Samstag um 15 Uhr das Nachholspiel FCA Unterbruck gegen SV Eichenried auf dem Programm.

Unterbruck – Alfons Deutinger, Trainer des Gastgebers aus Unterbruck, will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden und gibt seinen Kickern eine klare Ansage mit auf den Weg: „Das am Samstag ist ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Die Rechnung der Ampertaler ist ganz einfach: Verlieren die Unterbrucker ihre Partie und punkten die Sorgenkinder der Liga gleichzeitig in den noch ausstehenden Nachholspielen, dann ist der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze dahin. „Auf der anderen Seite können wir mit einem Sieg recht nah an den Tabellendritten TSV Allershausen heranrücken“, sagt Deutinger mit Blick nach oben. Es ist das erste Pflichtspiel in 2023, doch es wird gleich zeigen, wohin die Reise für den Aufsteiger in den nächsten Wochen wohl gehen wird.

Unter dem Strich überwiegt bei Deutinger und seinen Unterbrucker Kickern aber die Vorfreude: darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht, darauf, dass die lange Vorbereitung nun ein Ende findet. Aus dieser gehen die FCA-Fußballer mit gemischten Gefühlen. An sich habe man ganz gut trainiert, bilanziert der Brucker Trainer. Ein Problem sei aber gewesen, dass viele Akteure aufgrund von Urlaub, vor allem aber wegen Erkrankungen passen mussten. „Ich hatte schon damit gerechnet, dass ich auf mehr Spieler zurückgreifen kann“, sagt Deutinger. Routinier Daniel Nefzger etwa verpasste vier Wochen der Vorbereitung, auch Offensivmann Pascal Preller konnte nicht intensiv mitwirken, ebenso Linus Hayer.

Doch generell wird Alfons Deutinger am Samstag nicht nach Namen aufstellen, wenn es gegen den Tabellennachbarn aus Eichenried geht. Der SVE steht auf dem neunten Rang, zwei Zähler hinter dem Achten Unterbruck. Entscheidend wird vielmehr sein, wer wie fit aus der Vorbereitung kommt. „Es werden die belohnt, die fleißig waren“, verspricht der FCA-Coach schon im Vorfeld.

Außerdem ist Deutinger auf der Suche nach elf Kämpfern, denn die werde es am Samstagnachmittag brauchen. Immerhin sei Eichenried für ihn „die kämpferisch klar stärkste Mannschaft der Liga“. Deshalb gelte es, mit aller Kraft dagegenzuhalten. Und gerade, weil die Plätze aktuell noch recht tief sind, wird’s da nicht unbedingt ums Spielerische gehen. „Hier benötigen wir Spieler, die diesen Fight auch annehmen“, schwört Deutinger seine Truppe ein und fügt hinzu: „Ich denke, dass meine Männer schon wissen, um was es geht.“ Nämlich darum, in einem Sechs-Punkte-Spiel zu bestehen. (Matthias Spanrad)