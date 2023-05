FCA-Unterbruck-Coach Deutinger kritisiert Schiedsrichterleistung – „sehr arrogant aufgetreten“

Alfons Deutinger hält an seiner Schiedsrichter-Kritik fest.

Der FCA-Coach hatte sich beim letzten Spiel emotional hinreißen lassen und ging den Schiedsrichter an. Er macht daraus aber keine größere Sache.

Unterbruck – Eigentlich ging’s am Sonntagnachmittag zwischen dem FCA Unterbruck und dem SV Kranzberg um nichts mehr. Beide Teams sind in der Kreisliga 2 längst gerettet, dafür stand ein anderer Mann im Fokus – der mit der Pfeife in der Hand und den Karten in der Tasche.

Und die Entscheidungen von Derya Gleisenberg brachten Alfons Deutinger, Trainer bei den Unterbrucker Kickern, derart auf die Palme (unter anderem die Ampelkarte für den an diesem Tag selbst spielenden Coach), dass er sich hinterher doch zu einigen emotionalen Aussagen hinreißen ließ. Vor allem die Aussage, dass Gleisenberg „aus dem Verkehr gezogen gehört“, sei in der Nachbetrachtung, so Deutinger, doch überzogen gewesen.

Schiedsrichter Gleisenberg wird auch in Zukunft noch Spiele des FCA Unterbrucks pfeifen

Dennoch: Unterbrucks Trainer bleibt bei seiner Meinung zur Leistung des Unparteiischen vom TSV Rohrbach. „Das ist aber einfach meine subjektive Sichtweise. An sich liegt es mir natürlich fern, die Leistung des Schiedsrichters infrage zu stellen“, so der FCA-Coach weiter. Da der Unparteiische den Vorfall beim BFV gemeldet hat, wird Deutinger dort wohl noch zu dem Vorfall Stellung nehmen müssen.

Insgesamt habe es der FCA-Coach schade gefunden, dass Schiedsrichter Derya Gleisenberg nur einen Satz mit ihm gewechselt habe – nämlich den Hinweis beim Platzverweis während der Partie gegen Kranzberg. „Mir gegenüber ist er sehr arrogant aufgetreten“, so Unterbrucks Übungsleiter abschließend.

Gleisenberg nimmt die Entschuldigung des FCA-Trainers gerne an, wie er dem FT auf Nachfrage mitgeteilt hat. „Ich kann damit leben, wenn jemand behauptet, dass meine Leistung schlecht gewesen ist“, so der Referee weiter. „Aber die Aussage, dass ich aus dem Verkehr gezogen gehöre, war einfach drüber.“ Für ihn ist die Sache damit abgeschlossen und er hat kein Problem damit, auch in Zukunft Partien des FCA Unterbruck zu pfeifen. (ms,jg)