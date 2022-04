Starker FCA Unterbruck: Trotzdem Niederlage gegen effiziente Rohrbacher

Im Zweikampf: Unterbrucks Abwehr-Chefin Kathrin Hohlenburger (r.) zeigte sich spielstark. © Kugler

Die Damen des FCA Unterbruck zeigten erneut ihre spielerische Stärke auf und dominierten beim TSV Rohrbach.

Rohrbach – Doch die Gastgeber waren das effizientere Team und fügten den FCA Damen eine schmerzliche 3:1 (2:0) -Niederlage zu.

Von Beginn an waren die Unterbruckerinnen überlegen. Doch die Gastgeber vom TSV überzeugten mit einer hundertprozentigen Trefferquote und gingen mit der 2:0 (14., 21.)-Führung in die Pause. „Wir waren fußballerisch so stark und haben uns nicht belohnt“, bedauert FCA-Trainer Norbert Mößmer, dessen Team zweimal nur den Pfosten traf.

Mit dem Anpfiff netzte Celina Heckmair nach einer Flanke zum hochverdienten 2:1 (50.) ein. Doch das 3:1 (58.) nach einer Ecke ließ die Unterbrucker Punkteträume platzen. „Der Ball wollte einfach nicht rein“, so der Coach, dessen Team grandiosen Ballbesitzfußball zeigte. „Diese Leistung müssen wir jetzt nach Moosinning (Samstag 17 Uhr) mitnehmen und endlich einmal Punkte holen.“ (Franziska Kugler)