Entscheidung in der Schlussminute: Winkelmann erzielt Siegtreffer für VfB-Reserve

Teilen

Siegtorschütze: Der Hallbergmooser Marc Winkelmann (r.) traf in der letzten Minute zum 3:2-Sieg gegen den FC Finsing II. Foto: Riedel © Riedel

Aufatmen bei der Reserve des VfB Hallbergmoos-Goldach. Ein knapper 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen den FC Finsing II am Mittwochabend bewahrte die Zweite vor einem groben Fehlstart in die Kreisklasse 4.

Hallbergmoos – „Heute war die Grundaggressivität und das Wollen da. Wir haben wenig zugelassen, waren enger am Mann, lauffreudig und haben die vorgegebene Taktik viel besser umgesetzt als in den vergangenen Wochen.

Und vielleicht hatten wir heute auch das Quäntchen Glück“, freute sich VfB-Spielertrainer Daniel Hartshauser.

In den ersten 20 Minuten war davon noch wenig zu sehen und die Gastgeber aus Finsing, die viel mit langen Bällen agierten, gingen durch Felix Loskot mit 1:0 (18.) in Führung. Danach waren die Gäste besser im Spiel und erzielten schnell den Ausgleich (31.) als Julian Gebhard „a la Arjen Robben“ den Ball von rechts ins lange Toreck platzierte. Praktisch noch im Torjubel ließ sich der Aufsteiger aus Hallbergmoos, wie schon häufiger in dieser Saison, übertölpeln (32.). Manuel Fuchs nutzte eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr zum 2:1-Pausenstand.

In der Hallbergmooser Kabine wurde es laut und das half. Marc Gundel erzielte gleich nach der Pause (46.) durch eine schöne Einzelaktion den 2:2-Ausgleich. Danach wogte die Partie hin und her, beide Teams hatten Chancen. Finsing traf einmal den Pfosten. Für die Entscheidung sorgte VfB-Stürmer Marc Winkelmann, der einen Diagonalball mit der Brust mitnahm und souverän zum 2:3-Siegtreffer (90.) einschob. Danach mussten die durch eine Zeitstrafe dezimierten Gäste noch einige heikle Minuten überstehen. Finsing rannte an, wollte den Ausgleich, traf aber nur mehr die Latte.