Moosburger Damen weiter punktlos

Auswärtspleite beim Tabellenführer Gilching

von Franziska Kugler schließen

Nichts zu holen gab es am Sonntag für die Bezirksoberliga-Fußballerinnendes FC Moosburg: Sie unterlagen beim Tabellenführer TSV Gilching/Argelsried am Ende noch deutlich mit 0:5 (0:0) und stehen damit auch nach dem fünften Saisonspiel ohne Punktgewinn da.

Moosburg – Aufgrund der mittlerweile obligatorischen Personalengpässe war bereits im Vorfeld klar, dass es für die Moosburgerinnen gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Gilching schwierig wird. Dennoch versuchten die FCM-Mädels alles, um endlich Zähler mit nach Hause zu nehmen. Im Zuge dessen stand das Team in der ersten Hälfte erneut sehr defensiv und ließ dem Gegner wenig Raum zum Kombinieren. Der TSV schaffte es deshalb lediglich zwei Mal, gefährlich vor das Moosburger Tor zu kommen. Somit ging es mit einem verdienten 0:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte kombinierten sich die Gilchinger Frauen weitaus zielstrebiger vor das Gäste-Gehäuse. Und prompt schlugen binnen weniger Minuten zwei unhaltbare Weitschüsse zum 2:0 (48./ 53.) im FCM-Kasten ein. Im Anschluss verloren die Moosburger Mädels allerdings völlig den Faden und kassierten demzufolge den Gegentreffer zum 0:3 (69.). Zum Ende hin ließen dann auch noch die Kräfte nach. Denn wegen der schwierigen personellen Situation war es nicht möglich, mit weiteren Einwechslungen für frischen Wind zu sorgen. Somit waren die – durchaus schön herausgespielten – Treffer zum 5:0-Endstand (74. und 86. Minute) kaum noch zu verhindern. Unterm Strich hat sich das Spitzenteam vom TSV Gilching/Argelsried also verdient durchgesetzt.

„Wir haben in der ersten Hälfte gut dagegengehalten, am Ende waren dann jedoch einfach die Kräfte weg“, sagte FCM-Trainer Florian Guggenberger. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr geht’s für sein Team nun gegen den FC Stern München II, der aktuell mit acht Punkten auf dem fünften Tabellenplatz liegt. Dabei wollen die Moosburgerinnen dem Gegner erneut durch ihre defensive Stärke das Leben schwer machen – und mit etwas Glück den langersehnten ersten Punktgewinn in dieser Saison holen.





TSV Gilching/Argelsried 5:0 FC Moosburg

Aufstellung: Grosch – Fleischer, Lindhorst, Zens, Rudzki – Beiler, Schmidt, Fischer (58. Scheckenhofer), Bassl, von Terzi – Schottel.

Tore: 1:0 Johannsen (48.), 2:0 Lapuh (53.), 3:0 Amofa-Antwi (69.), 4:0 Schöngart (74.), 5:0 Johannsen (86.).

Schiedsrichter: Peter Marsch

(SV Mammendorf).

Zuschauer: 56.