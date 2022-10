Primus FC Moosburg zeigt zwei Gesichter – Kellerkinder verlieren

Die Lufthoheit hatten die Vöttinger Kicker um Kapitän Daniel Hesse (beim Kopfball) am Sonntag im Stadtderby gegen Vatanspor. Beim 5:2 feierte der SVV den siebten Sieg im neunten Saisonspiel. Foto: Lehmann © Lehmann

In der Kreisklasse 3 haben alle vier Teams an der Tabellenspitze ihre Partien gewonnen. Beim FC Moosburg ist es zum Ende hin fast nochmal knapp geworden.

Landkreis – Am neunten Spieltag gab es in der Kreisklasse 3 gleich zwei Spielabsagen. Die vier Teams an der Tabellenspitze aus Moosburg, Vötting, Au und Zolling gewannen allesamt ihre Partien. Nach dem deutlichen Sieg von Hörgertshausen in Paunzhausen klafft oberhalb der Relegationsplätze bereits eine deutliche Lücke zum rettenden Ufer.

FC Moosburg – SC Freising 5:3 (5:0). Beim verdienten Sieg am Freitagabend zeigte der Tabellenführer aus Moosburg zwei Gesichter. Ein bekanntes in der ersten Hälfte, als der SCF mit 5:0 förmlich an die Wand gespielt wurde und die Gastgeber alles kontrollierten. Und ein neues, als in der zweiten Halbzeit die Kombinationen stockten, die Abwehr unsortiert wirkte und der Gegner deutlich mehr vom Spiel hatte. Freising bot in den ersten 45 Minuten eine indiskutable und anschließend eine respektable Leistung.

Die Moosburger 5:0-Führung vor dem Seitenwechsel besorgten der von einer Verletzungspause zurückgekehrte Leonor Ademi (10./43.), Kapitän Maximilian Denteler (14.), Fran Azdajic (15.) und Christian Lüttig (38.). Nach der Pause schaltete der FCM einen Gang zurück und verlor dadurch den Faden. Der SCF stand dank der Einwechslung von Mert Gündüzalp in der Defensive sicherer und traf vorne durch Stefan Schlotthauer (69.), Mesut Toprak (77.) und Fabian Kraft (81.) dreimal gegen vogelwilde Platzherren.

SpVgg Zolling – TSV Eching II 3:2 (2:1). In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft. Toptorjäger Andreas Kreitmeier nutzte gleich den ersten Echinger Fehler im Spielaufbau und vollstreckte allein vor dem Tor zum 1:0 (5.). Als Zollings Keeper Simon Goletz bei einem Ausflug am Sechzehner die Kugel verlor, nahm Benedikt Malenke das Geschenk dankend an und lupfte den Ball zum Ausgleich ins Netz (13.). Doch die SpVgg war gut drauf, merzte den Lapsus sofort wieder aus und ging durch Richard Steiger mit 2:1 in Führung (16.). Des Weiteren verschoss Kreitmeier einen Elfmeter (39.) und setzte einen Freistoß an die Latte (45.).

Nach der Pause verflachte die Partie, bis erneut Zollings Torwart den Ball in den Fuß des Gegners spielte und sich Echings Tom Kerscher dafür mit dem 2:2 bedankte (87.). Aber die Platzherren drehten nochmal auf und erzwangen den 3:2-Siegtreffer durch Max Schmid (90.+2) . Aufgrund des Spielverlaufs ein glücklicher Sieg für Zolling, der aber nicht ganz unverdient war.

TSV Paunzhausen – SV Hörgertshausen 0:4 (0:2). SVH-Stürmer Kilian Oberprieler erlegte den TSV Paunzhausen mit seinem Dreierpack nahezu im Alleingang. Nach einem Rückpass von der Grundlinie stand der 24-Jährige goldrichtig und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (24.). Beim zweiten Treffer spielte Sebastian Liegert steil auf Oberprieler, der einen Verteidiger sowie den Torwart überlief und dann aus spitzem Winkel zum 2:0 für den SVH einschob (39.). Die Gastgeber waren bemüht und hatten auch einige Chancen, die aber nicht zwingend genug ausgespielt wurden.

In Hälfte zwei war es eine schwache Partie, in der die Gäste alles im Griff hatten und am Ende von den schwindenden Kräften des TSV profitierten, um zwei weitere Treffer durch Kilian Oberprieler (83.) und Julian Radlmaier (89.) zu erzielen. Gäste-Trainer Sebastian Liegert freute sich über das erste Zu-Null-Spiel seiner Mannschaft. Paunzhausens Coach Alexander Sulzberger war dagegen enttäuscht, weil sein Team einmal mehr nicht als Einheit auftrat und teilweise desolat agierte.

SpVgg Mauern – TSV Au 1:2 (0:1). Ein fußballerischer Leckerbissen war es nicht gerade, was die 110 Fans bei teils strömendem Regen zu sehen bekamen. Das Highlight des Spiels war der Führungstreffer der Gäste, als Josip Andrik einen Freistoß an der Mittellinie in den Mauerner Sechzehner schlug und Christoph Schromm per Volleyabnahme das 1:0 für Au markierte (25.). Noch vor der Pause hatte Mauerns Kapitän Michael Günther nach einer Ecke per Kopfball eine Mega-Chance zum Ausgleich, doch TSV-Keeper Michael Hagl parierte sensationell. Genauso wie sein Gegenüber Roland Ademi, der nach dem Seitenwechsel gegen den durchgebrochenen TSV-Stürmer Tobias Edmaier einen höheren Rückstand verhinderte (54.). Die Entscheidung fiel in der 82. Spielminute, als Dominic Schermbach bei einem 20-Meter-Schuss einen SVM-Verteidiger am Arm traf und Referee Carlo Sette auf Elfmeter entschied, den Schermbach zum 2:0 verwandelte (82.). Der Anschlusstreffer von Leonit Dinarica per Kopfball (85.) kam zu spät.

Vatanspor Freising – SV Vötting 2:5 (1:1). Die Gäste dominierten die Begegnung von Beginn an. Jonas Sittenauer besorgte die frühe Führung (5.) für den Tabellenzweiten. Doch ein Fehler im Aufbauspiel der Gäste brachte Vatanspor zurück in die Partie – Deniz Sari schoss nach dem Lapsus zum 1:1 ein (19.). Trotzdem blieb Vötting überlegen, verpasste es aber, seine Chancen zu nutzen, und hatte einmal sogar Glück, als der Ball knapp vor der Linie geklärt wurde. Kurz vor der Pause kassierte beim Gastgeber Sulhattin Capli die Gelb-Rote Karte, sodass im zweiten Durchgang fast nur noch der SVV spielte. Sittenauer (52./79.) mit zwei weiteren Treffern und Michael Düber (72.) erhöhten auf 4:1. Dann verlängerte Jakob Herrmann einen weiten Ball von Vatanspor über seinen Keeper hinweg ins eigene Tor (87.). Der junge Leander Baumgarten stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her, er erzielte den 2:5-Endstand (89.).

SC Kirchdorf – TSV Nandlstadt abgesagt. Die Partie zwischen dem Sechsten und dem Fünften der Tabelle musste wegen widriger Platzverhältnisse in Kirchdorf abgesagt werden.

SV Marzling – FVgg Gammelsdorf abgesagt. Wegen eines Todesfalls im Kreise der Marzlinger Fußballer war die Partie vorzeitig abgesetzt worden. (Josef Fuchs)