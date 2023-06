FC Moosburg nach dem Kreisliga-Aufstieg: Erst etablieren, dann träumen

Von: Nico Bauer

Teilen

Gibt weiter die Kommandos: Mario Sinicki wird den FCM auch in der neuen Saison coachen. © Bauer

Die Verantwortlichen des FC Moosburg wollen den Kader für die Kreisliga nur punktuell verstärken. Ein Neuzugang ist aber schon fix.

Moosburg – Der FC Moosburg ist nach dem 2:0-Relegationserfolg über die BSG Taufkirchen wieder da, wo er sich sieht. Nach dem Aufstieg zurück in die Kreisliga will sich der Verein in dieser Spielklasse etablieren – und bei einer entsprechenden Entwicklung der Mannschaft könnte mittelfristig auch die Bezirksliga wieder ein Thema werden. Der Sportliche Leiter Philipp Reiter macht Trainer und Mannschaft mit Blick auf die Zukunft aber keinen Druck. Der Club war zuletzt 2019 in der Bezirksliga am Ball.

Die wichtigste Personalie ist eigentlich bereits seit dem Winter geklärt: Coach Mario Sinicki (53) wird das Team auch beim Comeback in der Kreisliga betreuen. Reiter ist sehr zufrieden mit dem Trainer, der mit seinem dritten Aufstieg in Moosburg mittlerweile Legendenstatus erreicht hat, auch wenn das dem bescheidenen Sinicki gar nicht so wichtig sein dürfte. Sportchef Reiter schwärmt jedenfalls von dem Coach, der für ihn der richtige Mann am richtigen Ort ist: „Er weiß, was er tun muss, um die Mannschaft voranzubringen.“

Sportleiter Philipp Reiter ist noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. © Verein/FuPa

Fragezeichen hinter Keeper Jonas Rehberg

Im Trainerteam gibt es demnach nur eine interne Beförderung. Patrik Heilmair steigt in der neuen Saison vom Torwart zum spielenden Co-Trainer auf. Am Samstag im Relegationsspiel gegen die BSG Taufkirchen musste Heilmair verletzungsbedingt zuschauen – und Mario Sinicki stand als potenzieller Ersatztorwart an der Seitenlinie. Den Kasten hütete Jonas Rehberg, hinter dessen Zukunft noch ein paar Fragezeichen stehen. Er möchte eigentlich, was den fußballerischen Aufwand anbelangt, kürzertreten, aber Reiter will die Nummer eins aus dem Aufstiegsspiel halten. „Nur mit zwei guten Torhütern kannst du erfolgreich Fußball spielen“, sagt der Funktionär.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Stürmer Mathias Holzinger wechselt vom VfR Haag zum Kreisliga-Aufsteiger. © Verein/FuPa

Sportchef Reiter will die junge Mannschaft, die fast nur aus Moosburgern besteht und jede Menge Entwicklungspotenzial hat, lediglich punktuell für die Kreisliga verstärken. Mit dem Stürmer und auch sonst offensiv vielseitig einsetzbaren Mathias Holzinger (22) vom VfR Haag gibt es derzeit einen Neuzugang zu vermelden. Der in Moosburg wohnende und arbeitende Fußballer ist schon länger ein Thema beim FCM und kennt auch die meisten Spieler schon lange. Zudem würde Reiter in den kommenden Wochen gerne noch einen Innenverteidiger in den Kreisliga-Kader holen. Ansonsten haben die Dreirosenstädter einen breiten Kader, der eine eingeschworene Gemeinschaft bildet.

Keine Kampfansage Richtung Bezirksliga

Sportlich macht der Funktionär dem Trainer und der Mannschaft keinerlei Druck: „Wir wollten zurück in die Kreisliga, und da möchten wir uns etablieren“, betont Reiter. Eine Kampfansage in Bezug auf einen Angriff in Richtung Bezirksliga liegt ihm fern. Sicher würde in Moosburg niemand Nein sagen, wenn sich die Tür zur Bezirksebene öffnen würde. Ob es klappt? Das wird beim FC Moosburg eher die Mannschaft mit ihrer Entwicklung beantworten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.