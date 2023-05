SC Kirchdorf – TSV Paunzhausen 2:0 (0:0)

Kreisklasse kompakt: Moosburg patzt und gibt die Tabellenführung an Vötting ab

Von: Nico Bauer

Kein Vorbeikommen: Moosburgs Vitus Hilz (r.) will sich den Ball an Nandlstadts Lukas Lang vorbei legen. Der macht allerdings gekonnt die Tür zu. © michalek

Die Kreisklasse 3 hat es in sich. Der FC Moosburg gab mit einem 1:1 gegen Nandlstadt die Tabellenführung an Vötting ab. Vötting ist nun nur noch 90 Minuten von der Kreisliga entfernt.

FC Moosburg – TSV Nandlstadt 1:1 (1:1)

Der Rucksack der Tabellenführung war ein unübersehbarer Ballast bei den Moosburgern. In den ersten 35 Minuten war der Gast die klar bessere Mannschaft und ging auch völlig verdient durch Johannes Gerlspeck in Führung (10.). Kurz vor der Pause glich Peter Kragt aus (44.). In der zweiten Hälfte waren die Moosburger dann besser im Spiel, aber nicht richtig zwingend.

Die beste Chance der zweiten 45 Minuten hatte der Gast aus Nandlstadt. Deshalb ging das Unentschieden in Ordnung. Moosburg hat nun einen Punkt Rückstand auf Vötting, aber Relegationsplatz zwei ist sicher. Für den Großteil der 250 Zuschauer in Moosburg war das kein wirklich großer Trost. Auch Trainer Mario Sinicki musste feststellen, dass seine Mannschaft nicht so befreit aufgespielt hat wie bei dem grandiosen Sieg zuletzt in Vötting.

SpVgg Zolling – SV Vötting 0:4 (0:2)

Vötting meldet sich zurück! Von Beginn an war der SVV in Zolling die bessere Mannschaft und kontrollierte das Geschehen. Nach den beiden Treffern von Jonathan Then (21.) und Michael Kronthaler (33.) war die Sache schnell klar. Spätestens nach dem Doppelschlag durch Daniel Hesse (76., Elfmeter) und Christian Pflügler (80.) hing ganz Vötting an den Smartphones.

Betend wartete man auf den Schlusspfiff in Moosburg: „Ab der 60. Minute hat der Live-Ticker in Moosburg schlapp gemacht“, witzelte Trainer Maximilian Peschek über die dünnen Infos vom Kontrahenten. Mit seiner Mannschaft war Maximilian Peschek sehr zufrieden, weil man die richtige Reaktion auf die Pleite im Spitzenspiel zeigte: „Wir haben den Ball laufen gelassen und nicht mehr weit nach vorne geschlagen. Das war wieder unser Vöttinger Fußball.“



SC Kirchdorf – TSV Paunzhausen 2:0 (0:0)

Mit 360 Zuschauern hatte der Derby-Klassiker eine Riesenkulisse – und der Paunzhausener Spielertrainer Alexander Sulzberger einen Horrorabschied. Seine Paunzhausener sind am kommenden Wochenende nämlich spielfrei und noch nicht ganz gesichert. Thomas Hadler köpfte nach einer Ecke das Siegtor (77.) – und in der Nachspielzeit machte Emircan Tiryaki alles klar (90.+4). Für eine Chance zur Relegation hätte es noch das Nandlstädter Siegtor in Moosburg gebraucht.

„Es ist schon sehr bitter, wenn du mit einem Riesenlauf die Relegation nicht schaffst“, sagte Andreas Apold. „Aber Vötting und Moosburg hatten auch Läufe.“ Während sich für Apold das Thema Aufstieg erledigt hat, beginnen in Paunzhausen die Rechenspiele, was an dem spielfreien Wochenende passieren könnte (und was nicht passieren darf). Vielleicht geht die Karriere von Alexander Sulzberger noch in der Relegation weiter.

SC Freising – SV Marzling 4:0 (2:0)

Über der Freisinger Luitpoldanlage scheint die Sonne, denn der Abstiegskampf ist nach zwei Siegen mit 9:1 Toren beendet. Die SCler sind zwar nur drei Punkte von Mauern entfernt, können aber auch bei der Punktgleichheit mehrerer Mannschaften nicht mehr auf den Relegationsplatz rutschen. Freising ist in allen direkten Vergleichen zu gut.

Und gegen Marzling machte man ebenfalls ein starkes Spiel. Zeitweise hatte der Gast mehr Ballbesitz, aber nicht wirklich Torchancen. Der Sportclub dagegen war brutal effizient bei seinen Möglichkeiten. Muhammed Sen avancierte mit seinem Hattrick binnen 21 Minuten (11., 25., 32.) zum Mann des Tages, Allan Lopez Maldonado machte das 4:0 (67.). Der SC Freising ist damit gesichert – und Marzling mittendrin in der Relegationsrechnung.



SpVgg Mauern – SV Hörgertshausen 1:1 (1:0)

In der 88. Minute fiel der Ausgleich – und das war ein Dolchstoß in das Mauerner Fußballherz. Mit drei Punkten Rückstand geht man nun in das Abstiegsderby bei der FVgg Gammelsdorf, wo nur ein Sieg hilft. Es muss einiges passieren, um der Relegation zu entkommen. Im Nachbarschaftsduell mit Hörgertshausen ist auch einiges passiert, denn beide Mannschaften hatten immer wieder ihre guten oder schlechten Phasen.

Mete Kapcak brachte die Mauerner in der 39. Minute in Führung; und dann ging es nur darum, dieses 1:0 über die Zeit zu bringen. Ab der 70. Minute wurde der Druck der Gäste immer größer und Hörgertshausen hatte in der Summe den Ausgleich von Moritz Buchwald (88.) verdient. Die Mauerner protestierten heftig, weil sie in der Entstehung des Treffers ein Foulspiel sahen. Hörgertshausen bleibt damit vor dem irren Saisonfinale drei Punkte vor Mauern.



TSV Eching II – TSV Au 0:2 (0:0)

Das war das einzige Spiel, in dem es um nicht mehr viel ging. Die Echinger sind bereits abgestiegen und Au hat sich frühzeitig aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation verabschiedet. Durch die Tore von Dominic Schermbach (51.) und Flavius Staicu (90.) gewannen die Hallertauer verdient. Eching bekommt jetzt noch ein ganz spannendes Abschiedsspiel, denn der Letzte reist zum Ersten Vötting. Mit einem Erfolg beim Meister in spe könnte man sich viele Freunde in Moosburg machen. (nb)