FC Moosburg und FCA Unterbruck müssen auf wichtigen Positionen umbauen

Die Schaltzentralen fehlen

Von Matthias Spanrad schließen

Sowohl der FC Moosburg als auch der FCA Unterbruck kämpfen vor dem direkten Duell in der Kreisliga mit Personalproblemen.

Moosburg/Unterbruck – Es war eine Englische Woche, die zumindest für eine Landkreis-Mannschaft keine war. Die Moosburger Kreisliga-Kicker hatten am Mittwoch spielfrei und konnten nicht nur den nächsten Gegner FCA Unterbruck (Samstag, 17 Uhr) gut scouten. Vor allem konnten die Dreirosenstädter analysieren, an was es zuletzt bei der 0:3-Pleite gegen den FC Moosinning II gehapert hat.

„Die Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen war nicht da, und die letzte Konsequenz hat gefehlt“, stellte Trainer Mario Sinicki heraus. Beides soll gegen den FCA wieder zum Repertoire der Kicker aus der Bonau gehören. Und auch ansonsten gilt der Fokus in Sinicki-Mannschaften eher dem eigenen Spiel. Man habe in der Vorsaison nicht gegen Unterbruck gespielt, „und zuvor in der Kreisklasse war der Hohlenburger nicht dabei“, zeigt der FCM-Coach auf. Weiter lässt sich dieser nicht in die Karten schauen, organisiert vielmehr seine eigene Startelf für Sonntag. Benedikt Einhauser kehrt zwar zurück, aber dafür drückt in der Abwehrkette der Schuh: Beide etatmäßigen Innenverteidiger – Janis Reinelt und Christian Lüttig – zogen sich am vergangenen Wochenende Bänderrisse zu und fehlen sicher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch in Unterbruck ist Trainer Alfons Deutinger zum Umbauen seiner Startelf gezwungen. Fast die komplette Mittelfeldzentrale ist am Samstag absent. Dominik Wastl, Marius Fladung, Matteo Kern und Andreas Pallauf verpassen das Match gewiss. Dennoch freut sich Deutinger auf den FC Moosburg, „eine Mannschaft, die wieder mehr am Spiel teilhaben will“, wie der Coach beobachtet hat. Deutinger hatte doch recht mit der defensiven Ausrichtung der Kranzberger am Mittwochabend gehadert. Und ohnehin ist der Respekt vor dem FCM groß im Ampertal. Insbesondere, so Deutinger, weil der Blick auf die Tabelle dem FCM nicht gerecht werde. „Die haben schon zwei tolle Spiele abgeliefert.“

Ansonsten haben die Unterbrucker an den Mankos der jüngsten Begegnung gearbeitet und eine klare Marschroute ausgetüftelt. Mehr gefährliche Abschlüsse wolle man sich erarbeiten „und ein frühes Tor erzielen“, zeigt Deutinger auf. Einen Mann – Andreas Hohlenburger – haben die Ampertaler ja im Kader, der das ganz gut beherrschen könnte. MATTHIAS SPANRAD

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.