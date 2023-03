FC Moosburg schenkt Vatanspor zwölf Stück ein – Primus Vötting patzt – Kirchdorf triumphiert

So schön jubelten die Kirchdorfer Kicker am Sonntagnachmittag über den Treffer zum 1:0 gegen Zolling. Endstand: 3:0. © Michalek

Die Tabellenspitze ist nach dem Fehlstart von Ligaprimus Vötting in Nandlstadt zusammengerückt. Der FC Moosburg ist auf einen Zähler dran – die Mannschaft schenkte Vatanspor Freising ein Dutzend Tore ein. Unten machte die FVgg Gammelsdorf den größten Sprung und kletterte auf Platz neun.

SV Marzling – SpVgg Mauern 4:0 (0:0).

Die Gastgeber feierten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Zwar spielte der Aufsteiger aus Mauern jeweils zu Beginn der Halbzeiten gut mit, doch dann setzte Marzling die spielerischen Akzente. Starke Paraden von Mauerns Keeper Benedikt Sommer gegen Thomas Mäuer, Pablo Arevalo-Hölscher und Robin Eichenlaub bewahrten die Gäste in der ersten Hälfte vor einem Rückstand. Kurz vor und kurz nach der Pause hatte die SpVgg dann zwei gute Chancen durch Leonard Filipp (45.) und Tobias Kleeberger (47.).

Danach münzte Thomas Mäuer die Überlegenheit der Gastgeber nach einer feinen Kombination über links zur längst fälligen 1:0-Führung um (53.). Mäuer war es auch, der den zweiten SVM-Treffer durch Maximilian Gaudermann vorbereitete (77.). Kurz vor dem Abpfiff legten Daniel Schmid (89.) mit einem spektakulären Freistoßtor sowie Gaudermann (90.) im Anschluss an eine Ecke per Kopf zwei weitere Treffer nach.

TSV Nandlstadt – SV Vötting 3:2 (2:0)

Das Team mit der besseren Chancenverwertung hat am Ende knapp gewonnen. Der SV Vötting vergab bereits im ersten Durchgang gute Möglichkeiten durch Daniel Busch und Jonas Sittenauer, bevor Nandlstadt mit seiner zweiten ernstzunehmenden Szene durch Alex Feichtmeier gleich zur 1:0-Führung traf (26.).

Der TSV erhöhte kurz vor der Halbzeitpause nach einem Freistoß durch Niklas Tafelmeier auf 2:0 (43.) – und der hatte kurz nach dem Seitenwechsel eine weitere Gelegenheit, um alles klarzumachen. Dafür verkürzte Daniel Busch per Elfmeter für die Gäste (60.). Doch Nandlstadt stellte in Überzahl durch Simon Prummer, der einen Pass von Gästetorwart Fabio Ordnung abfing, den alten Abstand wieder her (64.).

Vötting war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und rannte an, aber mehr als das 2:3 nach einem Eckstoß durch den Kopfball von Philipp Weinberger sprang nicht mehr heraus (79.). „Wir waren heute gut, haben aber durch individuelle Fehler und schlechte Chancenverwertung die Punkte verschenkt“, sagte SVV-Trainer Max Peschek.

SC Kirchdorf – SpVgg Zolling 3:0 (2:0)

Ein erster Warnschuss der Gastgeber durch Yusuf Tiryaki ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste trafen in Person von Thomas Brandmaier aus 25 Metern den Pfosten (26.) – und auch Torjäger Andreas Kreitmeier hatte die Führung auf dem Fuß. Bei Kirchdorf ließ sich Thomas Hadler nach zwei geblockten Schüssen den Abstauber zum 1:0 nicht entgehen (33.).

Daniel Schuhmann (36.) legte sofort nach und verwandelte einen Freistoß direkt zum 2:0-Pausenstand. Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeber treffsicher, und Hadler köpfte aus zwölf Metern das 3:0 (54.). Kirchdorf schaltete einen Gang zurück, und Zolling schaffte es auch in der Folge nicht, den Ehrentreffer zu erzielen.

„Wenn du in Kirchdorf gewinnen willst, dann musst du deine Chancen machen – und deshalb gehen wir als Verlierer vom Platz“, ärgerte sich Zollings Coach Christian Harag nach der Begegnung.

Vatanspor Freising – FC Moosburg 0:12 (0:8)

Das Vatanspor-Rumpfteam aus Restbeständen der Ersten und Zweiten Mannschaft schlitterte gegen den Tabellenzweiten in ein Debakel. Bereits nach 45 Minuten führten die Gäste aus Moosburg mit 8:0 Toren. Luis Kiermeier (1.), Amar Loncar (4./13./19.) sowie Mihai Raducanu (7./20./33.) und Felix Oklmann (43.) trafen gegen restlos überforderte Hausherren. Nach der Halbzeit schraubte Fran Azdajic mit seinem Doppelpack das Ergebnis in den zweistelligen Bereich (51./58.). Loncar mit seinem vierten Treffer (75.) und Timon Alar (77.) machten das Dutzend voll.

SV Hörgertshausen – TSV Au 2:6 (1:4)

Obwohl beim Heimteam Spielertrainer Sebastian Liegert fehlte, ging der SVH praktisch mit der ersten Torchance durch Kilian Oberprieler in Führung (13.). Doch die Gäste kamen immer besser ins Spiel: Sie trafen durch Stefan Fischer zum Ausgleich (18.) und nur wenig später erneut dank Fischer zum 2:1 (27.). Ein Treffer von Alex Schwarz (35.) und ein verwandelter Strafstoß von Josip Andrik (45.) sorgten für den 1:4-Pausenstand.

Sofort nach dem Wechsel markierte Schwarz den fünften Treffer für die Auer (46.), damit war die Entscheidung gefallen. Valentin Hobmaier sorgte mit seinem Tor für SVH-Ergebniskosmetik (63.). Alex Schwarz setzte mit einer direkt verwandelten Ecke (70.) den 2:6-Schlusspunkt. Bitter für Au: Torwart Lukas Gantner kassierte kurz vor dem Ende wegen Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte (88.).

TSV Paunzhausen – TSV Eching II 3:0 (1:0)

Laut Spielertrainer Alex Sulzberger zeigte Paunzhausen am Sonntag die bisher beste Saisonleistung. Gegen den Tabellenvorletzten bestimmten die Gastgeber das Spiel und gingen nach einigen vergebenen Chancen durch einen Kopfball von Christoph Andre verdient in Führung (40.). Nach der Pause erhöhten Dominik Reitmeier (58.) und Krzysztof Blaschcyk (75.) auf 3:0. Bei Eching II kassierte Dennis Witzl in der 63. Minute die Rote Karte.

FVgg Gammelsdorf - SC Freising 3:2 (1:1)

Mann des Tages war FVgg-Neuzugang Marek Dobransky, der drei Tore erzielte. Das 1:0 fiel nach schönem Pressing in der 19. Spielminute. Doch auch der SCF kam zu Chancen und verwertete eine Ecke im Nachsetzen durch Manuel Kraft (44.). Gleich nach der Halbzeitpause versenkte Fabian Kraft einen Freisinger Freistoß mit Köpfchen zum 1:2 (51.). Nach einigen guten Chancen für die Gäste kam Gammelsdorf zurück: Michael Hösl bediente Dobransky, der zum 2:2 traf (85.). In der 88. Minute pfiff der Schiedsrichter nach Foul an Hösl Elfmeter, den erneut Dobransky sicher zum 3:2 verwandelte. (Josef Fuchs)