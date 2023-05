Spitzenreiter FC Neufahrn gibt sich keine Blöße - FC Langengeisling II bleibt dran

Freude pur: Schwaigs Michael Riester bejubelt sein 2:0. F.: cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Der Kampf um die Meisterschaft in der A-Klasse 7 bleibt weiter spannend. Primus FC Neufahrn hat erneut gewonnen. Doch Verfolger FC Langengeisling II hat nachgezogen.

FC Finsing 3 0:3 FC Neufahrn

Früh brachte Tufan Cicek Spitzenreiter Neufahrn in Front (7.), und Mark Gascoyne erhöhte auf 2:0 (15.). „Wir haben am Anfang gut mitgehalten, aber Neufahrn war überlegen. Ein diskutabler Elfmeter hat das Spiel entschieden“, ärgert sich Finsings Trainer Florian Hack. Vom Elfmeterpunkt machte Michael Joba mit dem Pausenpfiff alles klar. „Durch die direkten Duelle, die noch anstehen, hoffen wir auf die Relegation“, sagt Hack.

FC Erding 3:0 FC Eitting 2

„Wir waren die überlegene Mannschaft, aber insgesamt war es eher ein lauer Sommerkick“, resümiert Erdings Pressesprecher Max Malterer. In der 55. Minute brach dann Maxi Ostermair per Freistoß den Bann. Ludwig Scheidl und Philipp Gref legten in der Schlussphase nach. Eittings Harry Ludwig sah nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter noch die Ampelkarte.

SG Buch/Forstern 3:3 SpVgg Eichenkofen

Eine Zwei-Tore-Führung verspielt hat die SG gegen Eichenkofen. Der eingewechselte Hannes Schwinghammer sorgte nach 23 Minuten für das 1:0, als sich Gästekeeper Dennis Just verschätzte. Eichenkofens Lukas Ippisch traf nach einer halben Stunde den Pfosten, ehe David Lutzny das 1:1 gelang (39.). Doch gleich nach Wiederbeginn brachte Evanas Ferkah die Hausherren wieder in Front, und Florian Guggenberger legte das 3:1 nach (49.). Aber die SpVgg steckte nicht auf. Ippisch nutzte ein Missverständnis zum 2:3 (73.), und Marco Steinberg traf zum 3:3 (79.). „Das Ergebnis geht in Ordnung. Buch hat gekämpft, wir waren einfach schlecht“, befand Eichenkofens Tommy Frieß.

Rot-Weiß Klettham 2 4:0 FC Moosinning 3

Durch den ungefährdeten Heimsieg hat Klettham den Klassenerhalt so gut wie sicher. „Es war ein auch in der Höhe verdienter Sieg für uns. Wir waren die bessere Mannschaft und haben schöne Tore herausgespielt“, sagt Kletthams Trainer Erich Witt. Besonders effektiv waren die Steckpässe in die Tiefe. so gelang Lukas Kern die Führung (14.). In der 22. Minute bekam Moosinnings Christoph Knallinger nach einem Foul eine Zeitstrafe. Klettham nutzte die Überzahl und erhöhte durch Florian Müller auf 2:0. Kurz nach der Pause sorgten Kern (50.) und Florian Förg (52.) für den Endstand.

SV Hörkofen 0:3 FC Schwaig 2

Nichts zu holen gab es für Hörlkofen im Duell mit dem Tabellendritten. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Geschehen noch im Griff. In der zweiten Hälfte haben wir dann leider das Fußballspielen eingestellt und Schwaig durch individuelle Fehler zum Toreschießen eingeladen“, resümiert HSV-Trainer Christoph Böning, Für die Gäste waren Marius Seiche, Michael Riester und Sebastian Brummer erfolgreich. „Wir hatten nur eine richtig gute Chance durch Felix Kressierer. Das war zu wenig, um zu gewinnen“, meint Böning.

SpVgg Neuching 1:3 FC Langengeisling 2

Die SpVgg musste sich trotz Führung geschlagen geben. „Das Spiel müssen wir unbedingt gewinnen. Wir waren die spielstärkere Mannschaft und hätten nach dem 1:0 nachlegen müssen“, ärgert sich Neuchings Fußballchef Rudi Weber. Die Führung erzielte Johannes Graf nach starker Kombination (65.). Kurz darauf ließen die Gastgeber die Chance zum 2:0 liegen und fingen sich prompt in der Schlussviertelstunde drei Treffer ein durch Vincent Stenzel (77.), Moritz Wiesheu (87.) und Andreas Herrndier (90.). (fis/chl)