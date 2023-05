A-Klasse kompakt: Neufahrn strauchelt – Geisling freut sich aufs Endspiel um den Titel

Das Erdinger 1:1: Louis Stärkl (nicht im Bild) köpft ein, und sein FC dreht danach auf. © Herkner

In der A-Klasse 7 zitterte sich die FCL-Reserve zum Erfolg, während Walpertskirchen dem Ligaprimus ein Bein stellte. Die SpVgg Neuching entzauberte Schwaig.

FC Langengeisling II – RW Klettham II 2:1

„Am Ende war es ein Arbeitssieg, der in Ordnung geht“, resümierte Coach Sebastian Held. Zu Beginn war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Moritz Wiesheu in Führung. Kurz darauf erhöhte Martin Linz mit einem Weitschuss aus 20 Metern. Der FC ließ weitere Chancen liegen.

Auch eine Überzahl aufgrund einer Zeitstrafe gegen Bright Francis nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter konnten die Gastgeber nicht nutzen. In der Schlussviertelstunde kamen die Gäste durch Dominik Pfaffinger zum Anschluss und waren am Ende dem Ausgleich sogar näher als Langengeisling der Entscheidung. Neufahrns Ausrutscher kommentierte Held so: „Da müssen wir uns wirklich bei Walpertskirchen bedanken. Jetzt haben wir am letzten Spieltag das Endspiel um die Meisterschaft gegen Neufahrn.“

SpVgg Eichenkofen – SV Hörlkofen 2:1

„Es war ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, gerade im Mittelfeld. Vor allem durch unsere starken Sechser Jesse Tauber und Josef Ippisch haben wir das Spiel für uns entscheiden können“, sagte SpVgg-Coach Matthias Kurz. Bereits nach zehn Minuten ging die SpVgg nach einem schönen Pass von Lukas Ippisch durch David Lutzny in Führung.

Ippisch selbst gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke das 2:0. Kurz vor Schluss flog Hörlkofens Roberto Almonacid Chaura nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Dennoch verkürzten die Gäste durch Mladen Stipkovic (87.), mehr war aber nicht mehr drin.

FC Erding – FC Finsing II 4:2

Die Erdinger feierten den vierten Sieg in Folge. „Zu Beginn waren wir nicht wach. Dann haben wir aber besser ins Spiel gefunden und verdient gewonnen“, meinte Erdings Pressesprecher Max Malterer. Schon in der 1. Minute erzielte Thomas Fertl die Führung für Finsing.

Erding drehte das Spiel durch Louis Stärkl und Maximilian Ostermair, der einen Elfmeter verwandelte. Noch vor der Halbzeit erhöhte Luke Feuser für Erding. Durch einen Konter eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Jonas Hennig auf 4:1. Die Finsinger kamen im Gegenzug eine Minute später durch Florian Neubert noch zum 2:4.

FC Schwaig II – SpVgg Neuching 1:4

Für den Dritten gab es gegen den Tabellennachbarn nichts zu holen. „Heute war es eine klare Nummer und eine verdiente Niederlage“, kritisierte FC-Trainer Markus Beck. Neuching begann stark, die Führung gelang aber erst Johannes Graf in der 32. Minute. Kurz vor der Halbzeit kamen die Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß von Max Modlmayr zum glücklichen Ausgleich. Bereits zwei Minuten nach der Pause traf erneut Graf, gefolgt von Louis Schmid und Deniz Coskun.

SV Walpertskirchen II – FC Neufahrn 2:2

Der SVW macht den Meisterschaftszweikampf in der A-Klasse 7 wieder spannend. Gegen Spitzenreiter Neufahrn ging das Team von Hans Kleemann nach 48 Minuten durch eine schöne Einzelleistung von Franz Maier in Führung. Nur zwei Minuten später glückte Sebastian Blome der Ausgleich.

Blome drehte die Partie in der 66. Minute mit einem Flachschuss ins lange Eck. Doch in der 73. Minute war erneut Maier per direkt verwandeltem Freistoß aus 22 Metern zur Stelle und sorgte noch für den Ausgleich. „Es war aber trotzdem zu wenig. Denn eigentlich hätten wir mit unserem Chancenwucher zur Pause schon mit drei Toren führen müssen. Heute hätten wir drei Punkte verdient gehabt“, sagte Kleemann.

FC Eitting II – SG Buch/Forstern 0:1

Walpertskirchens Freude über den Punkt gegen den Spitzenreiter wurde durch den Auswärtssieg von Mitkonkurrent SG Buch/Forstern in Eitting gedämpft. Das Tor des Tages für den Abstiegskandidaten erzielte vom Elfmeterpunkt Christian Ruez (35.). „Da haben wir vorher den Ball einfach nicht klären können“, bilanzierte Eittings Coach Matthias Kugler.

Darauf fand sein Team keine Antwort mehr. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff scheiterten nacheinander Sebastian Simmet am Pfosten und Matthias Kerger an der Latte. „Deswegen wäre ein Unentschieden schon verdient gewesen. Aufgrund von personellen Problemen konnte ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr wechseln“, so Kugler. (chl/fi)