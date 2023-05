FC Neufahrn reicht im letzten Spiel ein Punkt zum Titelgewinn

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Der FC Neufahrn steht kurz vor dem Titelgewinn in der A-Klasse 7. © FuPa/Alexander Fox

Durch einen glatten 4:1 (2:0)-Erfolg über den FC Moosinning III tankten die Fußballer des FC Neufahrn Selbstvertrauen vor dem Meisterschaftsendspiel am kommenden Wochenende.

Neufahrn – Von Beginn an hätten seine Schützlinge eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche gezeigt, freute sich Trainer Andreas Voggt: „Es gab eigentlich ab der ersten Minute keine Zweifel daran, dass wir heute als Sieger den Platz verlassen.“

Schon nach fünf Minuten sorgte Michael Späth für die Führung, nach einer guten Viertelstunde erhöhte er zum 2:0. „Selbst das Gegentor haben wir den Gästen geschenkt“, betonte der Coach. „Ansonsten gab es heute praktisch ein Spiel auf ein Tor.“ Trotz der vier Treffer habe man noch die eine oder andere gute Chance vergeben.

„Es hätte auch höher ausgehen können“, so die Meinung des FCN-Trainers. Durch die drei Zähler ist auch klar: Am letzten Spieltag reicht den Neufahrnern ein Unentschieden für den Titel in der A-Klasse 7. (hz)