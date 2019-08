FC Neufahrn feiert gegen Vatanspor Freising ersten Saisonsieg

Michael Kopp mit der Entscheidung kurz vor Schluss

von Anton Hirschfeld schließen

In einem abwechslungsreichen Spiel gingen die Gastgeber in Führung (Maximilian Off, 18.) und Neufahrn glich durch Thomas Schneider (26.) aus.

Vatanspor Freising – FC Neufahrn 2:4 (1:1). Nach der Pause nahm die Partie weiter Fahrt auf. Marco Doms verwandelte einen Elfmeter zur erstmaligen Neufahrner Führung (59.), Erkal Üsküplü (69.) markierte den 2:2-Ausgleich, ehe Marc Imrich (70.) und Michael Kopp (85.) die entscheidenden Tore zum ersten Neufahrner Saisonsieg machten. Beide Teams haben nun drei Punkte auf dem Konto.