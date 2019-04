FC Neufahrn überlegen, kommt aber nicht über 1:1 hinaus

Kein Vorwurf an die Mannschaft von FCN-Coach Kalichman: „Wir haben alles versucht“

von Redaktion Freising schließen

Für den FC Neufahrn wirkt das 1:1 wie eine Niederlage. Bei einem deutlichen Chancen-Plus wäre durchaus ein Sieg gegen den TSV Nandlstadt drinnen gewesen.

FC Neufahrn – TSV Nandlstadt 1:1 (0:1)



Mit dem Unentschieden treten beide Teams auf der Stelle – gerade für Neufahrn wäre mehr drin gewesen. Der FCN rannte in der ersten Hälfte an – doch das Tor machte der TSV Nandlstadt. Lukas Lang erzielte in der 15. Minute das 0:1. Torschüsse von Marco Doms, Pascal Preller und auch Maximilian Rudzki entschärfte entweder der bestens aufgelegte Christoph Irl im Kasten der Nandlstädter – oder die Angreifer verfehlten das Gehäuse. Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild: Neufahrn drängte in Richtung Tor, musste sich aber lange gedulden, bis die Heimfans endlich Grund zum Jubeln hatten. Marco Lutter gelang in der 78. Minute der verdiente Ausgleich. Nandlstadt hielt zu jeder Zeit stark dagegen – große Chancen hatten die Hallertauer aber nicht zu verzeichnen. Der FCN hätte aus einen zahlreichen Möglichkeiten allerdings mehr machen können – am Ende steht das 1:1. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben alles versucht“, erklärte FCN-Coach Willi Kalichman nach der Partie.