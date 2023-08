Top-Goalgetter Andreas Hohlenburger und sein „Sixpack“ vor dem Weißbier-Festl

Teilen

Alarmstufe Rot! Wenn Andreas Hohlenburger (Bildmitte) an den Ball kommt, brennt es im gegnerischen Sechzehner lichterloh. Am Samstag hat er den Gästen vom TSV Allershausen richtig eingeschenkt. © Lehmann

Andreas Hohlenburger vom FCA Unterbruck bläst zum erneuten Angriff auf die Torjägerkrone. Der Fußballer schoss den TSV Allershausen quasi im Alleingang ab.

Unterbruck – Es hat einfach alles gepasst. Am Samstagabend hatte der FCA Unterbruck zu einem kleinen Festl ins Sportheim geladen. Es ging um Geselligkeit – aber auch darum, der 15 Kästen Erdinger Weißbier gemeinschaftlich Herr zu werden, die Stürmer Andreas Hohlenburger, in der vergangenen Saison bester Torjäger der beiden Donau/Isar-Kreisligen, vom Sponsor als Prämie bekommen hatte. Dass er die mehr als verdient hat, hatte der 32-Jährige ein paar Stunden vorher bewiesen: Im ersten Saisonspiel des FCA in der neuen Kreisliga-Runde machte er beim 6:2 gegen den TSV Allershausen alle sechs Unterbrucker Buden. Damit hat er im Rennen um den Weißbier-Nachschub gleich einmal ein Zeichen gesetzt.

Fast jeder Schuss ein Treffer

Andreas Hohlenburger, der vielleicht beste Stürmer, den der Fußball-Landkreis in den vergangenen 15 Jahren hervorgebracht hat, muss herzlich lachen, als er darauf angesprochen wird. „Klar will ich gleich mal etwas Druck aufbauen“, meint der 32-Jährige grinsend. Viel wichtiger als die eigene Torausbeute ist ihm natürlich, dass die Mannschaft gewinnt. Trotzdem sind sechs Stück eine Hausnummer. „Mit so etwas rechnet man vorher überhaupt nicht“, sagt Hohlenburger. „Irgendwie war es schon der Wahnsinn, fast jeder Schuss war ein Treffer.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie etwa beim 1:0, als Kollege Linus Hayer im Mittelfeld das Leder abgefangen hatte. Danach ging es schnell – zu schnell für die Gäste aus Allershausen: Der Steckpass in die Spitze war ein gefundenes Fressen für einen wieselflinken Stürmer wie Hohlenburger, TSV-Keeper Florian Stenzenberger blieb schlicht keine Chance. Oder beim 3:0, als Markus Zacherl die Kugel per Kopf abgelegt hatte, und der 32-jährige Goalgetter nur noch vollstrecken musste.

Der Schrecken der Verteidiger

Als Lieblingstreffer unter den sechs Buden hat Hohlenburger jedoch das 2:0 ausgemacht: „Langer Ball, mit der Brust angenommen, ins lange Eck getroffen.“ Klingt so einfach, ist jedoch das Ergebnis des jahrelangen Trainings in der Landesliga. Der 32-Jährige spielte von 2012 bis 2022 beim SE Freising – und brachte die gegnerischen Verteidiger reihenweise zur Verzweiflung. Im vergangenen Sommer wechselte er zurück zu seinem Heimatverein nach Unterbruck – und stellte natürlich auch in der Kreisliga seine immense Torgefahr unter Beweis.

Geht es nun also so weiter mit den Hohlenburger-Festspielen? Da winkt der 32-Jährige sofort ab. „Das war eine Momentaufnahme, ich werde jetzt sicher nicht jede Woche sechsmal treffen.“ In der vergangenen Saison waren es insgesamt 31 Tore in 24 Spielen, nur in wenigen Partien hat Hohlenburger nicht eingenetzt. Ein Sechserpack ist aber selbst einem Super-Stürmer wie ihm noch nicht gelungen. Fünf dürften es mal gewesen sein, grübelt der Goalgetter vom Dienst. In der abgelaufenen Runde waren es mal vier gegen Lengdorf und Kirchasch. Aber gleich ein halbes Dutzend? „Vielleicht in der Jugend, das könnte sein“, spekuliert der 32-Jährige.

Transferanfragen sind zwecklos

Ob es ihn bei so viel Treffsicherheit nicht doch juckt, es noch einmal höherklassig zu versuchen? Da winkt Hohlenburger ab. „Damit habe ich abgeschlossen. Körperlich geht diese Belastung nicht mehr.“ Zudem mache ihm das Spielen mit den Spezln bei seinem Heimatverein einfach zu viel Spaß. Interessierte Vereine, lässt er ausrichten, bräuchten gar nicht erst anzurufen.

Jetzt will der Torjäger erst mal eine erfolgreiche Saison mit dem FCA Unterbruck bestreiten. Der Start ist jedenfalls gelungen. Und wenn er weiter wie am Fließband trifft, könnte es durchaus sein, dass auch im nächsten Sommer genügend Kaltgetränke für ein griabiges Festl zur Verfügung stehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.