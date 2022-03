FCA Unterbruck: Mädels freuen sich über zwei Neuzugänge

Den frühzeitigen Klassenerhalt haben sich die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck zum Ziel gesetzt: (stehend, v. l.) Julia Glas, Jasmin Zaindl, Anna Berchtold, Marianne Böhm, Hannah Schäfer, Lara Lenz, Celina Heckmair, Selina Saller, Pia Mögn, Corinna Heckmair und Nadine Esterl sowie (sitzend, v. l.) Kathrin Hohlenburger, Suzana Stankovic, Lena Zaindl, Antonia Schmid und Marlene Kern. © Verein

Mit doppelter Verstärkung geht’s für die Fußballerinnen vom FCA Unterbruck in die zweite Hälfte der Kreisliga-Saison. Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel.

Unterbruck – Der FCA hat eine lange Vorbereitung hinter sich: Nachdem das Team bereits Anfang Februar dreimal wöchentlich zum Training auf dem Platz gestanden hatte, ging es vor dem Saisonstart ins Trainingslager nach Kroatien. Dort hat der Mannschaftsrat zusätzlich zu den Einheiten ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Teambuilding hat bei den Unterbruckerinnen einen hohen Stellenwert – wie auch die Weihnachtsfeier im Freien bei schlechtem Wetter zeigte.

Landkreis-Derby fiel Corona zum Opfer

Neu mit dabei sind Sarah Nöbauer und Melanie Albert, die beide nach einer Karrierepause wieder einsteigen. Vergangenes Wochenende sollte dann der Wiederauftakt gegen die SG Eichenfeld/Eittingermoos steigen, doch die Partie wurde wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagt. Nun geht man beim FCA davon aus, dass dem nächsten Spiel am Sonntag (17 Uhr) bei der SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten nichts im Wege steht. „In Ingolstadt ist es immer schwierig, vor allem, falls auf Kunstrasen gespielt wird. Unser Ziel ist natürlich, etwas Zählbares mitzunehmen“, betont FCA-Trainer Norbert Mößmer.

Rückrunde als Vorbereitung für die nächste Saison

Für ihn ist nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison der frühzeitige Klassenerhalt das erklärte Ziel. Denn so könne man die Rückserie als Vorbereitung für die nächste Runde nutzen – und in dieser dann eine bessere Platzierung ins Visier nehmen.

