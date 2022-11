FCA Unterbruck kämpft sich mit Sieg gegen Kirchasch aus dem Keller

Marlene Hirsch vom SC Kirchasch fügte dem FCA Ampertal beim 4:1 den einzigen Gegentreffer zu. © FuPa

Die Frauen des FCA Unterbruck gewannen auch bei der SG SC Kirchasch mit 4:1 (2:0), holten damit den zweiten Dreier in Folge und stehen nun im Tabellenmittelfeld.

Unterbruck – Die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck haben nach ihrem schwachen Saisonstart in die Erfolgsspur gefunden. Von Beginn an waren die FCA-Mädels gut in der Partie. Den Grundstein für den Erfolg legte dabei die Abwehr, die in der ersten Halbzeit nur eine Chance zuließ. Und vorne stellten Lena Zaindl (28.) sowie Suzana Stankovic (44.) die Weichen auf Sieg.

In der zweiten Hälfte netzte erneut Zaindl nach einem Konter zum 3:0 ein (49.). Die Gastgeberinnen waren zwar besser im Spiel und verkürzten nach einem Freistoß auf 1:3 (65.), doch Zaindl machte mit ihrem dritten Treffer des Tages den Deckel drauf (68.). „Heute waren alle stark! Nun sind wir scharf darauf, auch das letzte Spiel positiv zu gestalten“, sagte Coach Norbert Mößmer. Zum Abschluss der Hinrunde tritt sein Team am Sonntag bei der SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten an. (fk)