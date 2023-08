FCA Unterbruck sinnt nach den beiden Derbypleiten gegen Kranzberg im Vorjahr auf Wiedergutmachung

Teilen

Laufduell: Kranzbergs Thomas Schredl (l.) und Unterbrucks Roland Lintner im Rückspiel in der Vorsaison. © Michalek

Nach dem Kantersieg mit sechs Hohlenburger-Toren will der FCA Unterbruck im nächsten Derby gegen den SV Kranzberg weiter auf der Erfolgswelle schwimmen.

Kranzberg/Unterbruck – Es war ein famoses Wochenende für die Fußballer des FCA Unterbruck: Mit 6:2 schickten die Rot-Weißen die Gäste aus Allershausen heim, Stürmer Andreas Hohlenburger gelangen in diesem Ampertal-Derby einfach mal sechs Tore. Das Schicksal des Spielplans will es nun, dass am Mittwochabend (19.30 Uhr) schon das nächsten Ampertal-Duell ansteht. Dieses Mal gastieren die Kicker des SV Kranzberg, die zuletzt spielfrei hatten, beim FCA.

Muss der SVK also vor der Offensivpower der Unterbrucker zittert? Michael Kopp, Abteilungsleiter der Kranzberger, winkt ab. „Ich glaube nicht, dass er gegen uns nochmal sechs Tore machen wird.“ Es hat sich herumgesprochen, dass Allershausen gegen Unterbruck recht hoch verteidigt hat. „Zudem besteht der FCA nicht nur aus Andreas Hohlenburger“, sagt der Spartenchef.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit der vollen Kapelle können die Kranzberger das Nachbarschaftsduell dabei nicht angehen. Stefan Schleypen fehlt sicher verletzt, und auch hinter dem Einsatz von Michael Kopp junior steht ein großes Fragezeichen. Trotzdem: Die Vorfreude beim SVK ist groß, die beiden Erfolge gegen den den FCA aus der Vorsaison sollen wiederholt werden. „Natürlich ist das kein Spiel wie jedes andere“, gibt der Abteilungsleiter in freudiger Erwartung auf das Match zu.

Deutinger: „Ich schätze Kranzberg durch die Neuzugänge noch stärker ein als im vergangenen Jahr.“

Ähnlich sieht es bei Unterbrucks Trainer Alfons Deutinger aus, der mit seinem Team auf eben jene Wiedergutmachung aus ist. „Letzte Saison haben wir zwei Mal verloren, aber das wird wieder eine schwierige Aufgabe“, sagt der Coach der Heimmannschaft. Deutinger habe sich in der Vorbereitung auf die Englische Woche erkundigt und hat in Erfahrung gebracht, dass Kranzbergs 0:3-Niederlage im Auftaktmatch gegen den FC Moosinning II eher eine der Marke unglücklich war. „Ich erwarte eine spielerisch gute und vor allem kämpferisch starke Mannschaft“, so Deutinger. „Ich schätze Kranzberg durch die Neuzugänge noch stärker ein als im vergangenen Jahr.“

Die Frage, die nach dem Wochenende vielen Fans des Landkreis-Fußballs unter den Nägeln brennt, wischt Alfons Deutinger sofort beiseite: Nämlich ob es erneut eine Sechs-Tore-Gala von Andreas Hohlenburger geben wird. Zum einen habe Allershausen einfach zu hoch verteidigt, den Fehler werde wohl keine andere Mannschaft mehr machen, erklärt der Trainer. Deswegen werde das zweite Derby binnen vier Tagen eine viel engere Angelegenheit. „Aber vielleicht schießt der Andi ja zumindest fünf Tore“, scherzt Unterbrucks Trainer.

Personell wird sich beim FCA erst kurzfristig entscheiden, wer in der Startelf steht. Manche Urlauber und angeschlagenen Spieler könnten sich zurückmelden, auf der anderen Seite sind wieder neue Akteure fraglich. So oder so meint es der Spielplan heuer gut mit zwei Ampertalderbys in Folge. ms

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.