FCA Unterbruck: „Spieler hatten Bock“ auf FT-Hallenmasters – alle anderen Einladungen wurden abgelehnt

Jüngeres Semester: Felix Schäfer (l.) sticht aktuell mit seinen 22 Jahren statistisch heraus. © Michalek

Der FCA Unterbruck ist heiß auf das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters. Ob Ex-SEF-Stürmer Andreas Hohlenburger an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, ist unklar.

Unterbruck – Eigentlich wollten sie heuer kein Hallenturnier spielen, die Fußballer des FCA Unterbruck. Die Winterpause nach einer kräftezehrenden Herbstrunde tut allen gut. Doch nach der Einladung zum Freisinger Tagblatt-Hallenmasters fragte Trainer Alfons Deutinger doch mal rum, ob die Spieler Lust hätten, am ersten Januar-Wochenende in die Domstadt zu fahren. Rasch fanden sich zehn Spieler und so meldete der FCA eine Truppe für das Turnier des SEF und der Heimatzeitung.

Besonders: Normal ist die Begeisterung für den Budenzauber in Unterbruck eher gering, „auf das Turnier in Freising hatten meine Spieler aber scheinbar Bock.“ Zwei, drei andere Einladungen seien noch ins Haus geflattert, „die haben wir aber alle abgelehnt“, berichtet der Coach. Deutinger meint zu wissen warum: Zum einen könne man sich bei dem Turnier mit starken Mannschaften messen. Dem SE Freising als Landesligisten etwa, oder Attaching, Fatih Ingolstadt, Moosinning und Palzing aus der Bezirksliga. Zudem bestätigt der Unterbrucker Erfolgscoach das, was fast alle Vereine aufzeigen: „Das Turnier machen schon auch die Aufeinandertreffen rund um die Tribüne aus.“ Ein Ratsch hier, ein Kaffee dort, sogar der eine oder andere Transfer soll beim Freisinger Hallenmasters schon über die Bühne gegangen sein in den vergangenen 20 Jahren.

Mit dem FT als Medienpartner richtet der SE Freising das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters aus. © ft

Dennoch: Den ganz großen sportlichen Stellenwert hat der Hallenfußball trotzdem nicht in Unterbruck. Feste und ernste Trainingszeiten gibt es im Ampertal nicht, man trifft sich, wenn’s passt und Spieler da sind, die Zeit und Lust haben, ein wenig in der Halle zu kicken. Interessant wird, ob Unterbrucks Stürmer Andreas Hohlenburger an seine alte Wirkungsstätte zurückehren wird.

In der Vorrunde trifft der Kreisliga-Neuling auf gleich drei Bezirksligisten, nämlich Fatih Ingolstadt, Palzing und Moosinning. Zudem wartet ein Duell mit den Kreisklassisten vom MSV Bajuwaren. Einen Favoriten auf den Masterssieg hat Alfons Deutinger nicht: „Da halte ich mich komplett raus. Auch, weil der Hallenfußball keinen so großen Stellenwert mehr hat.“ VON MATTHIAS SPANRAD

