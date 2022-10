FCA Unterbruck will mit einem Heimsieg gegen Allershausen auf die Brucker Wiesn

Teilen

Mimen sie den Party-Crasher? Die Allershausener Fußballer um Felix Bachmann (Rückennummer 6) können am Samstag voraussichtlich personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Foto: Michalek © Michalek

Nur etwas mehr als zehn Kilometer sind es von Allershausen rüber in den Fahrenzhausener Gemeindeteil Unterbruck.

Freising – Deswegen kann man durchaus von einem echten Derby sprechen, wenn an diesem elften Spieltag die Fußballer vom Amperknie beim FCA gastieren. Anpfiff in Unterbruck ist am Samstagnachmittag um 15 Uhr.

Ob es da um die Macht im Ampertal geht, sei einmal dahingestellt. Allerdings gab es dieses Duell im Punktspielalltag seit 2014 nicht mehr. Daher dürfte die Partie doch ein paar Schlachtenbummler anlocken. Landkreis-Derbys sind heuer ohnehin in der Kreisliga 2 rar gesät. „Allein schon deshalb freuen wir uns auf das Spiel“, betont Philipp Jordan, Abteilungsleiter bei den Allershausener Kickern.

Ansonsten haben die TSV-Fußballer mit Blick auf die Partie ein großes und ein kleines Ziel. Am wichtigsten wird sein, die drei Punkte einzutüten. Dann wäre die Ordnung wieder hergestellt, nachdem der FCA am vergangenen Wochenende überraschend mit 3:0 beim Tabellenführer FC Moosinning II gewonnen hat. Zudem wollen die Allershausener auch ein wenig zu Party-Crashern werden. Denn am Samstagabend veranstaltet der FCA die Brucker Wiesn – eine Art Mini-Volksfest – in der Mehrzweckhalle in Fahrenzhausen.

Allerdings erwartet Jordan eine Partie auf Augenhöhe – auch wenn die Brucker erst zu dieser Saison in die Kreisliga aufgestiegen sind, während die Stiller-Elf schon ein paar Jahre in dieser Spielklasse kickt. „Der FCA ist für sein Offensivtrio bekannt“, so der Allershausener Spartenchef. Andreas Hohlenburger, Pascal Preller und Daniel Nefzger haben längst von sich reden gemacht. „Ansonsten wird Unterbruck, wie bisher, hinten kompakt stehen und auf Konter lauern“, sagt Jordan. „Es dürfte ein Spiel wie in Moosinning werden.“ Allershausen gilt als spielfreudiges Team, das gerne die Kugel hat. „Davon werden wir nicht abkommen“, erläutert Jordan. Gut für den TSV: Trainer Michael Stiller kann fast auf die komplette Truppe zurückgreifen, nur hinter Stürmer Dario Turkman steht ein Fragezeichen.

Richtig Selbstvertrauen getankt haben am vergangenen Spieltag die Brucker Kicker – und deswegen geht die Elf von Trainer Alfons Deutinger forsch in die Partie. „Wir wollen gegen jeden gewinnen. Die Stimmung im Training war sehr gut.“ Kein Wunder, immerhin brillierte der Aufsteiger zuletzt beim Primus aus Moosinning – und das, obwohl Goalgetter Hohlenburger wegen einer Erkältung nicht auf dem Platz stand. Im Derby soll der 31-Jährige jedoch wieder mit an Bord sein. Deutinger hofft daher, dass seine Mannschaft so spielt wie am vergangenen Sonntag und wieder alle taktischen Vorgaben umsetzen kann.

Der FCA-Trainer weiß genau, welche Aufgabe auf sein Team zukommt. Spielerisch und kämpferisch habe Allershausen einiges zu bieten, „da müssen wir dagegenhalten“. Personell lichtet sich das Lazarett in Unterbruck wieder: Musste Deutinger in Moosinning noch auf 13 Akteure verzichten, so sollen nun einige Kranke und Angeschlagene zurückkehren. Und dann bleibt da noch die Motivation, mit einem Heimsieg auf die Heim-Wiesn zu gehen. Allerdings werden die Fußballer des TSV Allershausen da natürlich etwas dagegen haben.