FCA Unterbruck: Positive Stimmung nach dem Sieg im Testkick

Teilen

Die Frauen des FC Ampertal Unterbruck wollen den Ball zurückerobern. © Michael Hillebrand/FuPa

Mit dem Ziel, möglichst schnell den Klassenerhalt in der Kreisliga perfekt zu machen, starten die Fußballerinnen des FCA Unterbruck am Sonntag in die Rückrunde. Nach dem Erfolg im Testspiel ist die Stimmung in der Mannschaft positiv.

Unterbruck – Mit Schmuddelwetter und schlechtem Untergrund hatten auch die FCA-Mädels in ihrer sechswöchigen Vorbereitung zu kämpfen. Nach dem Trainingslager in der Hinrunde veranstalteten die Unterbruckerinnen diesmal einen intensiven Übungstag. Mit Ausnahme von Marianne Böhm, die die Mannschaft Richtung Bezirksoberligist TSV Eching verlassen hat, stand der Kern des FCA-Teams motiviert auf dem Feld.

Allerdings war es diesmal schwerer denn je, Gegner für ein Vorbereitungsspiel zu bekommen. „Wir hätten gerne gegen Mannschaften aus höheren Ligen getestet“, bedauert Trainer Norbert Mößmer, der vor allem die schlechten Wetterbedingungen und die vielen Krankheitsfälle als Ursachen ausgemacht hat.

Doch im einzigen Test gegen den A-Klassen-Club TSV Indersdorf konnten die FCA-Mädels nicht nur viel ausprobieren, sondern auch einen 4:0-Sieg einfahren.

Nun soll auch der Start in die Rückrunde gelingen. Am Sonntag (10.30 Uhr) geht es zum TSV Rohrbach. „Im Hinspiel wurden wir beim 2:5 unter Wert geschlagen“, erinnert sich Mößmer. Diesmal soll es anders laufen: Das Team um Top-Torschützin Lena Zaindl will gleich die ersten Zähler des Jahres für das Saisonziel Klassenerhalt einfahren. (fk)