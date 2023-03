Damen der SpVgg Attenkirchen starten in die Rückrunde – Trainer-Nachfolge geregelt

Für die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen steht am Sonntagnachmittag der Start in die Rückrunde an.

Attenkirchen – Dann will das Team von Trainer Alexander Urban nach Tabellenplatz zehn in der Hinrunde zeigen, was es eigentlich draufhat.

Bereits seit sechs Wochen stehen die SpVgg-Mädels wieder auf dem Platz. Und auch im Winter war die Mannschaft nicht untätig: Zwar spielt die Hallensaison in Attenkirchen nur eine untergeordnete Rolle, dafür arbeiteten die Frauen viel in den Bereichen Kraft und Stabilität. Als es dann auf den Rasen ging, stand neben dem Fokus auf Kondition auch der Spaß im Vordergrund: Mit viel Zeit am Ball und einer Art „Fußball-Biathlon“ fanden sie schnell in ihren Rhythmus. Zudem ging es darum, die Schwächen zu minimieren.

Mit Erfolg: Im ersten Testspiel gegen den SV Dornach, das die SpVgg mit 0:3 verlor, habe man „gemerkt, woran wir arbeiten müssen“, sagte Urban. Die ersten Fortschritte waren dann bereits beim Vorbereitungskick gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten zu sehen, Attenkirchen gewann klar mit 4:1. So soll es auch in den Pflichtspielen weitergehen. Positiv: Mit den vier Rückkehrerinnen Veronika Heckmaier, Andrea Nieder, Katharina Bauer und Anna Aumann freut sich die SpVgg auf weitere Unterstützung.

Die Basis für eine gelungene Rückrunde will das Team am Sonntag ab 16 Uhr bei der SG TSV Otterfing/TuS Holzkirchen legen. „Der Gegner ist uns spielerisch sehr ähnlich. Ich sehe durchaus Chancen auf einen oder sogar drei Zähler“, sagt Urban, der zum Saisonende gemeinsam mit Co-Trainer Sepp Kiermeier nach vier Jahren zurücktreten wird.

Christian Hobmeier übernimmt im Sommer

Doch bereits in der Winterpause hat der Club die Nachfolge geregelt: Christian Hobmeier, der zuletzt die Männer des TSV Au trainiert hat, kehrt zurück nach Attenkirchen, wo er zuvor mehrere Spielzeiten das Erste Herrenteam gecoacht hatte. „Er wird uns spielerisch weiterbringen und neue Impulse setzen“, sagt Damenleiterin Alexandra Kiermeier. (fk)